『+』味人生 愛滋權促會20週年展 打破你的恐懼歧視

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）1997年成立，陪伴愛滋病感染者走過20個年頭的愛滋感染者權益促進會，自11月30日（四）起至12月9日（六），在台北萬華剝皮寮145號展間，舉行「『+』味人生 愛滋權促會20週年故事展」，邀請民眾透過故事，建立起正確知識，打破對愛滋因無知而帶來的恐懼、歧視與隔離。

台灣愛滋病學會副秘書長顧文瑋指出：「自90年代，『雞尾酒療法』問世以來，人類免疫不全病毒感染早已不再是世紀黑死病，只要早期治療、規律投藥，愛滋疾病已可有效控制成為慢性病，其平均餘命已經非常接近一般人。」但社會仍充滿「假友善、真歧視」的氛圍，感染者的各項權益依舊遭受社會打擊，或刻意扭曲科學證據、斷章取義的方式汙名化愛滋感染者。

為何展覽取名為『+』味人生呢？權促會國際事務主任范順淵擔任本次展覽策展人表示，不僅因為『+』是HIV陽性象徵，更代表著人生被加味而改變；因此促進會希望透過許多感人的故事，傳遞正確的愛滋觀念與知識，消弭大眾的誤解與歧視。

【展覽內容】

‧玩彈珠，學愛滋：首創將愛滋正確知識與趣味彈珠檯結合，寓教於樂，歡迎民眾一起來建立正確觀念。

‧漫漫20，滿滿20：以權促會大事紀為經緯，透過影像、聲音、照片，邀請觀眾一同進入感染者的『+』味人生。當中有骨肉分離十二年，直到修法後，允許外籍感染者母親入境，而重溫天倫之樂的感人紀錄，更有各年代的感染者，陷落各種情感、就醫、就學、工作低谷時，用生命寫書，一筆一畫，娓娓道出的故事。

‧真人圖書館：展覽期間共4場次，由資深愛滋工作者分享愛滋領域甘苦

12/02（六）14:00~14:30 吳紫維 10年資深愛滋工作者/社工師

12/03（日）14:00~14:30 張正學 12年資深愛滋工作者/權促會社工組主任

12/09（六）11:00~11:30 葉珈語 15年資深愛滋工作者/權促會辦公室主任暨社工師

12/09（六）14:00~14:30 林宜慧 20年資深愛滋工作者/權促會秘書長

《資料來源：愛滋感染者權益促進會官網。》