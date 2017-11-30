走在潮流尖端！全球時尚預測權威WGSN告訴你2019春夏趨勢

（台灣英文新聞／車懿恬 台北採訪報導）全球時尚趨勢分析權威WGSN近日參與「2017台北魅力展」，資深編輯Anupreet Bhui在台北時尚周中，提出對2019年春夏時尚趨勢的預測。

Bhui指出，「具藝術氣息旳返璞歸真」將成為2019年春夏時尚核心概念，並與低品質、以量取勝的「快時尚」(fast fashion)分庭抗禮。

根據被業界視為時尚聖經的WGSN2019年趨勢書，這一年的春夏潮流，不論男裝或女裝，設計師們將強調他們對於經典不敗的時尚與高級服飾的喜好。於同一季中，還有其他重要概念，如復古前衛、全球風格(global style)、懷舊風格、，與「新正式風」(new formal)。

全球風格指的是介於伸展台與街頭藝術之間的風格。Bhui說，換言之，全球風格改變了時尚的原貌，對於Gucci、和Dolce & Gabbana這類的設計師品牌產生影響。而「新正式風」則是指在正式與非正式之間模糊地帶的穿著風格。

「具藝術氣息旳返璞歸真」將為貫穿2019年春夏裝的主軸，加強藝術印象的經典不敗單品可望回到伸展台上，細節具巧思，穿著時尚卻又不失舒適。

2019年春夏男裝的重點之一為「知性鄉村風格」，強調的元素包括天然素材、成熟樣態、塗鴉、衝浪休閒、以海灘為靈感與輕盈材質的夏季風。

該季男性的重點單品包括：慵懶雙排釦外套、夏季風衣、用輕盈先進材質製成的軍外套、異色拼接的防風夾克、粗斜紋布襯衫、條紋襯衫、寬鬆丹寧襯衫、鮮豔亮色系海灘褲、紙袋短褲、高級材質的坦克背心。

同樣以「具藝術氣息旳返璞歸真」為主軸的2019年春夏女裝，將強調摩登、簡潔、經典、舒適與耐穿。預計將會在該季女裝中看見更多女性元素、當代風格，與花邊蕾絲。

該季女性的重點單品包括：削肩襯衫、蕾絲手環、民族風刺繡圖騰洋裝、蕾絲正式洋裝、半身裙、高腰紙袋寬褲、刺繡短褲，及風衣等。