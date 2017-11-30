明年520未達降空汙目標 李應元：辭職負責

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）環保署長李應元今（30）日表示，若是明年空氣品質指標（AQI）的紅色警戒日數未能降低20%，將負起責任，辭職下台；於此之前，李應元希望大眾給環保署一些時間努力，並呼籲全民共同節電。

昨日一整天，全台各地輪番籠罩在灰濛濛的空氣中，多個縣市的空氣偵測站都顯示空氣品質指標達到對所有族群不健康的紅色警戒等級。

環保署今日下午臨時招開記者會，說明昨日空氣汙染的情況，以及各縣市緊急應變措施的執行。除了李應元之外，副署長詹順貴、監資處長張順欽，以及空保處長蔡鴻德都出席。

李應元一開始便表明自己「壓力很大，連睡覺時間都在思考還能做些什麼，」但他說，目前環保署已經擬定14+N空污改善措施（14項由署發起的措施，並邀集全民集思廣益提出N種可行方法），環保署也編列365億預算，加上台電更新設備、民間投資等總共投入兩千多億，就是為了要改善空氣汙染的問題。

李應元指出，去年就任時便訂立目標，以2015年作為基準，要在兩年減少20%空氣品質指標的紅色警戒日數，四年減少50%，明年5月20日兩年期限屆滿，若是沒有達成目標，他會向行政院提出辭呈。

環保署提供的資料顯示2015年警戒日數為997次，今年截至11月29日止為374次；全國有76個監測站，一年共可測得27,740次。

根據環保署空氣品質監測網，空氣品質指標是偵測空氣中細懸浮微粒（PM2.5）濃度，若是空氣品質指標介於101至150為橘色，表示對敏感族群不健康，若指標介於151至200為紅色，表示對所有族群不健康，各縣市也會啟動緊急應變措施。

蔡處長指出，昨日全台共計16個縣市啟動空汙緊急應變措施，包括位於高雄的興達發電廠於凌晨就開始實施降載，只不過到了白天，由於供電吃緊，興達電廠已無降載空間，只好等到今日凌晨繼續降載，分兩階段預計執行到傍晚五點。

蔡處長說，由於昨日晚間換成北台灣空氣品質變糟，因此基隆的協和電廠也執行降載措施。

除了台電電廠的降載、減排之外，若是各縣市啟動緊急應變措施，各地環保局便會要求公私立機關執行減量排放，並且加強稽查。

張處長則解釋，昨日一早中部以南地區的空氣品質不佳，到了下午卻變成北部，主要是因為昨日北台灣附近有個低壓渦流，在下午起霧時將霧帶進陸地後，就跟中南部的霾結合，接著渦流再把汙染物往北送，氣流在約莫傍晚五點時消失，而汙染物就沉降在北台灣。