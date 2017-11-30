菲傭都叫瑪麗亞？其實是缺少文化認知的誤會

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 台北報導）菲律賓人口是全球國際流動性最高的國家之一，世界知名的菲律賓海外勞工（Overseas Filipino Worker，OFW）佔了全國總人口的近十分之一，因此許多國家內都有不小的菲律賓社群，而菲勞輸入國的民眾也發現，許多來自菲律賓的女性幫傭都叫瑪麗亞，這個名字便逐漸成為對菲籍女性勞工的統稱。

然而，即使多數人都有發現這個現象，但卻少有人探討背後的原因。其實，菲律賓人的命名慣例都是遵循美國當地慣用的方式，一個名字可分成三個部分，排列順序先是被授與的名字（個人名字），然後是中間名（以母親的姓氏用來作法定中間名），最後才是家族姓氏。

那麼為什麼有一票菲律賓女性都叫做瑪麗亞呢？原來是因為菲律賓受西班牙殖民的影響，女性在受洗後會將María加在原本的名字前面，也就是同時擁有兩個名字(two given names)，通常，這些女性也會使用縮寫方式表示自己的名字，比如說María Cristina或María Victoria 會將María縮寫為Ma. (加上句號)，以Ma. Cristina及 Ma. Victoria來表示。

另外菲律賓的小名文化也相當盛行，而且不只是私下朋友間的互稱，許多人在正式場合亦是使用自己的小名來介紹自己，各大媒體也大量使用政要名流的小名來撰寫報導，而且菲律賓人的怪名真的多不勝數，從「斑比」（Bambi）、「小妞」（Girlies）、「花生」（Peanut）、一個「芭比」（Barbie），還有有點裝可愛意味的「寶貝兒」（Babe）都廣泛的被當成小名。現任總統全名是羅德里戈·杜特蒂(Rodrigo Duterte​)，而他當選時則公開希望在就任後，大家稱呼他「魯迪總統」（President Rody），因為他的母親就是叫他魯迪，也是「羅德瑞戈」的簡稱，不過現在大家都叫他Digong。

菲律賓前總統艾奎諾三世當選時，也表示喜歡大家稱他為「PNoy」，P是總統（President）的開頭字母，Noy（President發音諾伊）是他家中的小名，另一位前總統艾斯特拉達則是要求民眾稱他為Erap總統，Erap是菲語Pare（老兄）的倒拼。

除了縮寫外，也有不少女性會將兩個名字融合，當做自己的小名，以María Cristina和 María Victoria為例，融合之後就變成了Maricris及Marivic。

其他使用英文的國家並不會幫自己取這些怪異的小名，不過在菲律賓，其實人人都會講英語，且英文水平至少也都到了一定程度，可見這並不是因為語言障礙、翻譯問題所造成的現象。

對於菲律賓人廣泛使用小名的現象，他們其實從來沒有想過這樣的名字有什麼負面或怪異的內涵，當我們納悶為什麼菲律賓父母要用星期幾或者最喜歡吃的甜點來給孩子命名的同時，許多菲律賓人也納悶「為什麼不能」？