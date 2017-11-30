華漾大飯店 2017-2018尾牙春酒饗宴  

華漾大飯店傳承40多年歷史的飯店世家－華泰大飯店集團的精髓，從空間裝潢、料理到服務細節，無一不融入五星級飯店才有的品味及細緻。在一年一度的尾牙春酒檔期，自2017年12月3日至2018年1月17日，或2018年2月21日至2018年3月31日，祭出週日至週三消費，滿5桌送1桌的尾牙春酒超值優惠，一桌NT$8,800+10%起，每桌贈送紅酒一瓶。共四種菜譜，提供多樣性的選擇，搶攻大台北區企業尾牙春酒商機！

本次專案優惠內容提供席間果汁無限暢飲、專屬獨立宴會場地、精美專用菜譜及桌卡、桌上氣球佈置，歡樂時光必備的活動舞台、摸彩箱、麥克風及燈光音響、甚至休息更衣室也一應俱全；每桌免費停車的優惠，讓參與的每個同仁都放鬆愜意盡享美味料理；週日至週三每桌NT$8,800+10%起、NT$10,800+10%起，贈送每桌精選紅酒一瓶，另也推出NT$12,800+10%起、NT$14,800+10%起二款菜譜。

每桌加價NT$880+10%即可享用台灣啤酒無限暢飲，原價NT$880+10%的特選醇釀紅酒每瓶優惠價NT$480+10%；若自備酒水，服務費每桌優惠價NT$500元。訂席達20桌以上，加贈現場免費提供LCD單槍投影機含螢幕一組、每張最高價值NT$2,178的『華泰片皮鴨券』華泰王子大飯店-九華樓餐券5張，讓企業主與員工更能盡情享受美饌與歡樂的時光。