安心泡好湯 北市衛生局公布水質抽驗報告

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）時序即將正式進入冬季，越來越多人將泡湯列為休閒項目之一，台北市政府衛生局日前公布最新水質抽驗報告，其中29件不合格(不合格率6.2%)。

台北市政府衛生局在溫泉旺季(每年10月至次年2月)時，每個月皆會進行水質抽驗，淡季(每年3月至9月)則是3個月1次，檢驗標準為總菌落數每1 mL池水含量應低於500 CFU，且大腸桿菌群每100 mL之含量應低於(含)6 CFU。

北市政府衛生局黃世傑局長表示，依據「臺北市營業衛生管理自治條例」列管臺北市溫泉業，共計56家。截至今(106)年10月底止，共計抽查297家次，溫泉水質抽驗共計464件，其中不合格共計29件(不合格率6.2%)。民眾欲知水質抽驗結果可至台北市政府衛生局網站，或洽詢臺北市衛生局(電話：2375-9800分機1962)。

臺北市政府衛生局疾病管制科陳少卿科長提醒民眾，進入浴池前須將身體澈底洗乾淨，並考量自身狀況，若患有高血壓、心臟病、糖尿病等慢性疾病與血友病患、皮膚敏感度差、飽餐、空腹均不適合入浴，並參考業者公告之酸鹼值及水溫標示。泡湯時間以不超過10-15分鐘為原則，過程並注意水分補充，眼睛避免接觸池水，若有任何不適，請立即離池並通知服務人員。