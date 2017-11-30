世界公視大展精選首次走進校園 明日將在台師大登場

(台灣英文新聞​/ 粱瑜倩 台北綜合報導) 一年一度的世界公視大展精選 (Taiwan Best of INPUT)首次深入校園，今年與國立台灣師範大學合作，展開為期3天的影像之旅，精選播映12部由各國公視製作 的年度佳作。

由公視主辦的「世界公視大展精選」共分為「偏見現形記」、「有家歸不得」、「雲端叢林戰」、「影像的逆襲」與「直播心內話」等5個單元。其中開幕單元的「偏見現形記」，由加拿大廣播公司製作的《歧視的一課：十年之後》揭開序幕。該片是2006年《歧視的一課》的續篇，當年影片中的小學老師安妮大膽將班上學生分為高、矮兩組，進行差別待遇實驗，讓小朋友體會什麼是歧視，引起熱烈討論。事隔十年，大家重回教室團聚，又有新的體驗以及發現。

今年較特別的地方是，比利時公共廣播電視台的作品《寂靜的戰城》將有VR體驗場，讓觀眾能身歷其境感受戰勝的陰影。這部電影拍攝了敘利亞的沙達迪（Al-Shaddadi），在內戰後從昔日的鬧市，變為絕望的鬼城。

2017年世界公視大展精選的策展主題為「真理的叛逃」。觀眾可以從歧視 霸凌、戰爭難民、網路安全、資訊力量等議題切入，並邀請 外國導演、國內專家一起映後座談。

「2017世界公視大展精選」台北場將於12月1日至3日在國立台灣師範大學禮堂舉行，台中場則於12月15日至17日在台中市府集會堂舉行。