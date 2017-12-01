〈時評〉比採訪更重要的國會透明化

立法院會議室因為重新整修後，連帶影響到媒體採訪的區域，引發藍綠爭論，媒體為滿足社會大眾「知」的權利，被賦予採訪報導的權利，立法院要思考讓太陽照亮密室的黑暗協商，才是未來改革重點，而不是在採訪區域上大作文章。



立法院今年重新整理會議室，在一般會議室裡，將原本坐在立委席位後方的媒體區，明顯區隔開來，並且明確要求攝影記者只能在媒體區內拍攝，不能再像以前一樣，可以直接站在任何角落拍攝。



特別是財政委員會，平常是立法院群賢九樓的大禮堂，臨時會因審查前瞻建設特別預算的一場水球大戰，導致會議室必須重新整理，如今啟用時，立法院順勢卻把媒體記者限制在閣樓採訪，不能像以前一樣進入會議室。



民進黨立委和立法院解釋，這種採訪形式是比照立法院會，媒體都在二樓拍攝，要訪問時可以在會議室門口，藍營立委則是批評此舉大開民主倒車。



平心而論，媒體記者的採訪權並未受到限制，也未被剝奪，國民黨指控有點言過其實。過去，記者必須在會議室裡拍攝，是為了記錄各種畫面，但現在各會議室都有提名錄影轉播，情況早有不同。



其次，原本的採訪方式只是在台灣行之有年，但若是參考其他國家的國會，絕不會出現媒體記者任意穿梭在開會場合裡，都會限制在一定範圍內採訪，這是一種基本的尊重，也是保護受訪者。



媒體記者如何在國會裡採訪，仍有待與立法院溝通討論，然而，站在社會監督的角色，只要媒體記者的採訪權並未受到限縮，社會各界要關注的是如何讓立法院資訊更加開放。



截至目前為止，一些朝野協商、密室暗盤交易，才是公眾應該關心的焦點，立法院與其費盡心思在採訪區域的安排，倒不如多花些時間去設計，以使國會愈來愈透明化。

（作者李平華，資深媒體人）