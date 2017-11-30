〈時評〉李明哲事件 國民黨說幹話  

針對民進黨前黨工李明哲遭中國法院以違反「顛覆國家政權罪」，判刑五年，連美國都對中共感到失望，卻只見國民黨不譴責對岸，反倒是將矛頭對準民進黨政府，再度證明國民黨一遇到中國，立刻神經錯亂。



李明哲被以「顛覆國家政權罪」判刑，根本就是莫須有的罪名，儘管李明哲當庭表示不上訴，但從李明哲從今年初入境中國後，就失聯數個月的情況來看，由於中國刻意孤立、隔離李明哲，目的是弱化李明哲的意志，因此，九月開庭時，李明哲只能當庭認罪。



從中國起訴李明哲的內容和事由來看，這些行為在民主國家根本都不構成犯罪，因此，包括蔡英文總統和陸委會才會強調，傳播民主理念無罪，無法接受中國的判決。



包括美國國務院東亞局發言人葛瑞絲・崔也說，美國於李明哲因「顛覆國家政權罪」不明確的指控而遭判處有期徒刑五年「感到失望」，並呼籲中方釋放李明哲。



反觀在台灣的國民黨，看到判決結果出爐後，竟指責蔡政府沒有辦法保護國人安危；國民黨還說，無論是在審判期間或結果，有任何國人權益受損部分，陸委會都必須爭取，絕不可因為兩岸關係被民進黨執政下急凍後而無法互通，造成無法掌握，否則，蔡政府就是用政治意識型態犧牲人民權益。



國民黨的說法，幾乎可說讓外界看傻眼，不去譴責中共，已算是對岸同路人了，現在還反過頭來罵蔡政府，這已是台灣人眼中的反骨行徑了。



而且，國民黨不是經常自稱與對岸關係良好，甚至每年都還會舉行國共論壇，因此，與其叫陸委會去幫李明哲爭取權益，倒不如國民黨向他們眼裡的好友中共要求釋放李明哲，若國民黨不肯自己開口，只會在台灣說嘴，講幹話，那這樣的口水不要也罷了。

（作者李平華，資深媒體人）