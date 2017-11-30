滑進馬桶、游上街頭 曼谷遭蛇大舉入侵

(臺灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導) 今年七月，曼谷一名當地婦女帕納拉·查亞布(Panarat Chaiyaboon)在自家浴室如廁時，突然感覺到大腿被重重咬了一口。她嚇得跳起來，沒想到卻目睹了夢魘般的景象：一條8英尺長（約2.4公尺）的巨蟒從馬桶鑽出。

根據《紐約時報》報導，納拉·查亞布血流不止，急忙趕到醫院就診，卻還是留下了八個一吋(約2.54公分)深的蛇咬疤痕在大腿上。

雖然那隻巨蟒已被捕獲，但一週後，納拉·查亞布的女兒竟然在他們家同一個馬桶內發現第二隻蟒蛇。由於女兒驚嚇過度，搬去親戚家借住。

值得討論的是，泰國本來就是東南亞蛇類的主要棲息地之一，而曼谷的居民或許可以說是「向這些蛇類借個地方住」。

今年，曼谷消防局為了「抓蛇」忙得焦頭爛額。截至目前，今年曼谷消防局已接獲民眾「蛇入侵」的求救電話多達31,801通，比去年一整年29,919通還多，甚至是2012年的三倍之多。

光是最近一天，當地消防局接獲173通蛇入侵的求救電話，反觀火災警報僅僅5則。

大部分的蛇在被捕獲後都被送往野生動物中心，最後再被帶至野外放生。

當曼谷都市不斷向外圍擴大，愈多人居住在剛開墾不久的都市外圍，與蛇「巧遇」的機率就愈高。而大多蛇入侵的求救電話，也都是來自這些地區。

曼谷消防局局長說：「當人類開始在蛇類的棲息地蓋房子時，牠們當然會在人類的房子裡找個陰涼的地方待著，因為牠們也無處可去。」