北、中部空氣品質好轉 高屏地區今起連3天紅色警戒

（台灣英文新聞／生活組 台北綜合報導）受到大氣擴散條件好轉影響，北部、桃竹苗及中部地區空氣品質明顯改善，北部大多為良好，中部多為良好到普通。但高屏地區預估至12月2日空氣品質均為紅色警示。

昨（29）日台灣西半部因大氣擴散條件不佳，中南部地區從早空氣一片霧茫茫，午後一路往北擴散，全台都受影響。環保署空保處處長蔡鴻德說，這波空污影響範圍大、是入秋以來最多縣市受影響的空污。

行政院環境保護署空氣品質監測網今（30）日顯示，雲嘉南及高屏地區多個測站空氣品質指標已達到對所有族群不健康的紅色等級，尤其高屏地區預估至12月2日空氣品質均為紅色警示。

環保署空氣品質監測網今天上午近12時更新數據，北部、桃竹苗及中部地區空氣品質明顯改善，北部大多為良好，中部多為良好到普通。不過，雲嘉南及高屏地區多個測站空氣品質指標（AQI）仍達對所有敏感族群及所有族群不健康的橘色、紅色等級。

包含台南、仁武、大寮、林園、楠梓、左營、前金、小港、橋頭、鳳山、前鎮和復興測站AQI達對所有族群不健康的紅色等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

此外，包含嘉義、善化、安南、屏東和潮州測站AQI值達對敏感族群不健康的橘色等級。

根據空氣品質預報，高屏地區今天至12月2日的空氣品質均為紅色警示，環保署提醒民眾，若有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動，學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，環保署建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，患有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。

根據空氣品質預報，高屏地區今天至12月2日的空氣品質均為紅色警示，環保署提醒民眾，若有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動，學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，環保署建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，患有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。