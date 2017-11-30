香格里拉台北遠東國際大飯店 「奇幻聖誕」午茶饗宴 許你一個綺麗聖誕夢

隨著歡樂氛圍揭開歲末佳節序幕，你想一窺聖誕奇幻森林的樣貌嗎？香格里拉台北遠東國際大飯店獻上琳瑯滿目的聖誕美點及療癒可愛下午茶，邀您進入聖誕異想世界！由靈現的巧克力聖誕老人引領，在The Cake Room(1F)你將遇到巨型紅雪橇蛋糕、草莓聖誕樹塔、溫馨薑餅小屋等，歡樂的冒險，處處藏驚奇，每個NT$120起；為滿足您無限的聖誕想像，飯店亦於大廳特別打造巨型薑餅屋，以真材實料的薑餅及糖霜堆砌出這個歡樂佳節！而今年聖誕必訪之處還有位於1樓的大廳茶軒及38樓的馬可波羅酒廊，繽紛美味的「奇幻聖誕」午茶饗宴，讓與親友共度的佳節時光更是甜蜜難忘！雙人午茶每套NT$1,960+10%。甜點訂購或午茶預訂，請洽(02)7711-2080。

不僅如此，飯店還化身聖誕老公公，以豐富的聖誕好禮邀您於臉書互動慶佳節！凡於12月10日前，至飯店臉書粉絲專頁指定聖誕貼文下方，標註好友並留言您想要的聖誕禮物，即有機會美夢成真，獲得飯店獨家圓夢！而即日起至12月31日，粉絲凡上傳在香格里拉台北遠東內含有聖誕元素裝飾或節慶美食的照片至飯店臉書粉絲專頁，並標註 #ShangriLaLaLa，就有機會贏得雙人入住豪華客房免費住宿一晚(市值NT$18,800)！機會難得，心動快行動！