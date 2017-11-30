這次發射最先進洲際彈道飛彈後 北韓的下一步?

(臺灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導) 北韓於昨（29）日臺灣時間淩晨發射最先進洲際彈道飛彈（ICBM）後，美國、日本和韓國陸續作出回應。美中軍方高層也罕見的在飛彈發射數小時後，展開安全對話，針對兩國軍方在危機處理上，進行溝通。

北韓國營的《朝鮮中央電視台》播報，他們成功發射一枚射程涵蓋美國全境的新型洲際彈道飛彈「火星-15」（Hwasong-15）。飛行高度最高到達了4475公里，打破歷年試射高度紀錄。

根據《美聯社》報導，北韓宣稱，其29日發射飛彈之舉，僅為國防需要，目的係對抗華府的「核彈恐嚇」。另外，北韓發展核武，並不會對其他任何國家造成威脅，除非北韓國家利益受到侵害。

北韓發射飛彈後，日本與南韓立即發聲譴責。美國總統川普也說，華府會「處理這件事」，但也沒進一步說明美國接下來的打算。

很明顯地，北韓的飛彈問題並不會因此解決。

這次北韓的飛彈試射打破了東北亞約兩個月的和平局勢。北韓之後可能會持續進行飛彈和燃料測試，特別是從潛水艇發射飛彈的測試，但態度轉為低調。根據《紐約時報》報導，一名韓國高層指出，依北韓目前飛彈試射進展來看，明年初恐達成擁有攜帶核彈頭的洲際彈道飛彈能力的目標。

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