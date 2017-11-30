期交所赴星推廣台灣期貨 助外資參與

（中央社記者韋樞台北30日電）台灣期貨交易所與多家期貨商赴新加坡拜會當地外資，並聽取需求和建議，同時積極推廣盤後交易平台和新商品等，以增加參與台灣期貨市場程度。

期交所與多家期貨商赴新加坡拜會當地外資機構，並參加28日至30日第13屆美國期貨業協會亞洲年會及擔任會議與談人。期交所於亞洲年會展覽會設攤，與亞洲主要交易所及潛在投資人面對面交流，積極拓展台灣期貨市場，提升台灣期巿的國際能見度及知名度。

期交所表示，近年來，期交所努力接軌國際，包括今年5月推出盤後交易表現亮眼、相繼上巿各項國際指數及匯率商品暨開放相關制度等。其中，10月盤後時段外資交易量佔比已突破13%，而道瓊指數期貨自上市以來日均量亦超過2300口。

此外，11月13日開放外資以美元、歐元、日圓、英鎊、澳幣、港幣及人民幣等外幣作為從事人民幣計價商品交易時的原始保證金，以提高外資的資金使用效率。

期交所指出，期交所再度與新加坡主要外資機構一對一交流，除了解外資參與台灣期貨市場所需的協助及聽取對台灣期貨市場的建議外，也持續宣傳盤後交易平台、新商品及新制度，期能再度推升外資參與比例。

此外，期交所副總經理蔡蒔銓擔任亞洲年會區域交易所座談的與談人，暢談期交所具有區域交易所的各項特質，包括交易量持續突破一定口數、外資佔比達到一定比例、資訊高效能及巿場管理高效率等，積極宣揚台灣期貨市場優勢。1061130