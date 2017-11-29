桃園市106年原住民族電影節開跑  

(台灣英文新聞 / 黃慧瑜​ 台北綜合報導) 為了廣原住民文化、歷史之電影節，由桃園市政府原住民族行政局辦理的「桃園市106年原住民族電影節」自106年11月28日起至12月10日止，規劃8個單元共計16部電影，於桃園光影電影館、在地中小學、桃園市立圖書館龍岡分館及獨立書店等10處舉行，有興趣之民眾共襄盛舉。



桃園市106年原住民族電影節以臺灣在地原住民主題電影為主，透過漂泊之家、土地之根、性別之心、焦點導演、勞動之身、時代之聲、傳統之路及復名之戰等不同主題單元，深入探討原住民文化，規劃放映片單有：只要我長大、不一樣的月光：尋找沙韻、我家門前有大河、移動永久、土地到哪裡去了、我們為土地而戰、山中美姬、跨性夏威夷、阿莉芙、請給我們一份工作、冰點、太陽之子、好久不見德拉奇、作部落的人、代誌大條：番親有來沒、Pakaluluzuax等16部原住民族電影

各場次電影放映後將邀請導演或知名影評人映後座談、講堂，透過電影人的觀點，除了為參與民眾導讀影片，並能夠深度瞭解原住民族的文化及歷史，首場活動於僑愛國小舉辦特映會－「只要我長大」，並邀請著名原住民電影導演陳潔瑤在放映結束後舉辦映後座談，獲得熱烈迴響。



桃園市政府原住民族行政局表示，為使社會正視當前原住民族在部落遷徙、文化傳承、族群關係到全球化浪潮下愈顯艱困的生存環境，以電影為切入點舉辦原族民族電影節，期盼能蓄積當代原住民族論述的能量，並突顯元族民族文化、精神以及歷史的美麗之處。



106年原住民族電影節每場次電影票券為免費索取，可至官方網站線上報名後至現場出示證明領券劃位，歡迎有興趣的民眾踴躍前往參加，相關最新訊息、詳細場次、放映時間及活動詳情請上官方網站查詢(www.tyiff.tw）。