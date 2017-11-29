杜特蒂兌現諾言 釋放越南漁民

菲律賓總統杜特蒂今(29)日在呂宋島北部龐加辛南省（Pangasinan）史瓦爾碼頭（Sual Wharf），出席歡送越南漁民的儀式，兌現對越南國家主席陳大光的承諾，釋放涉嫌在菲國海域盜魚被捕的5名越南漁民。



5名越南漁民於9月23日，在呂宋島西北部波里納奧鎮（Bolinao）海域被菲國海軍逮捕，當時菲國軍艦上的士兵鳴槍示警時，誤殺2名船上的越南漁民。



杜特蒂在越南出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議時，在會外與陳大光舉行雙邊會談，承諾妥善處理這起糾紛。



他與越南漁民逐一握手，並贈送民生用品。他致詞時說，漁民越界是常見的事，菲國漁民也常誤入印尼和馬來西亞海域，海上迷失、天候及國與國之間的友誼，都是處理漁業糾紛時須考量的因素。



菲律賓與越南都是東南亞國家協會（ASEAN）的成員，也都是南海主權聲索國。



不過杜特蒂話鋒一轉，提到菲國政府軍與共黨游擊隊的戰鬥時，他告訴士兵，寧可飲彈自盡也不要向游擊隊投降，以免遭敵人斬首凌辱。

越南駐菲大使李國俊感謝杜特蒂的善意，並稱這展現菲越之間的友誼。



根據菲國新版漁業法，外國漁船只要無照進入菲國海域即可推斷為盜漁，行政罰鍰為60萬至100萬美元。



如果進入司法程序且被判處有罪，將罰120萬美元，若是在菲律賓水域被捕，另處6個月又1天至2年又2個月的有期徒刑；若再犯被捕，將判刑3年，罰款240萬美元。