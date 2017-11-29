義美菲律賓直聘招工 引發BBC關注報導

（中央社記者韓婷婷台北29日電）義美食品前往菲律賓南部納卯市及首都馬尼拉直聘招工，計劃招募200人到台灣工廠工作，此舉將為義美及外藉勞工省下大筆仲介費，受到當地勞工歡迎同時引發BBC關注報導。

BBC廣播節目Business Matters在今（29）日的一段新聞播報中，BBC駐台灣記者Cindy Su分享她的觀察，發現近日一個「不太受矚目」的新聞報導，對她而言卻是一個「很不尋常」的消息。

她提到的這則新聞是義美食品前往菲律賓南部城市納卯市及首都馬尼拉直聘招工的報導，這家食品大廠到了這兩個城市面試共數百人，計劃招募200人到台灣工廠工作。

這則報導對這位BBC記者之所以特別，是因為在台灣的工廠或餐廳老闆通常會透過仲介找人，但這家食品廠卻決定不透過仲介找人，這對移工而言影響甚鉅，意謂他們不必再從工資中掏出大筆錢給仲介，可以存下更多錢。BBC駐台記者表示，部份移工甚至要拿出拿年薪的四分之一給在台和母國的人力仲介業者，他認為義美是一個很不一樣的公司。

針對海外招工受到外媒關注，義美食品公司總經理高志明接受中央社記者訪問表示，這是義美首度透過直聘招工，義美目前約有400至500位菲藉同仁，占比約15%，直聘除了可以幫公司省錢也可以幫員工省錢何樂不為，他同時呼籲台灣其他企業可以多多採取直聘招工模式。