富邦金控2017年前三季稅後淨利443億元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行線上法說會，公佈2017年前三季會計師核閱之財務數字及營運狀況。金控旗下各子公司營運表現穩健，富邦金控2017年前三季稅後淨利達443億元，較去年同期成長9.7%，每股盈餘4.23元，每股盈餘持續領先金控同業。富邦金控並已於本月9日公佈10月份自結稅後淨利，累計今年前10月自結稅後淨利達478.28億元，每股盈餘(EPS)達4.57元。

富邦金控總資產持續穩健成長，至2017年9月底，總資產達6兆7,280億元，較去年同期成長8.2%，續創歷史新高水準，穩居國內第二大金控公司。至2017年9月底，金控淨值達4,715億元，資產報酬率(ROA)及股東權益報酬率(ROE)為0.90%及13.14%，皆較去年同期提升。

除了經營績效表現優異，富邦金控在永續經營的努力，今年亦獲得多項國際專業機構評比的高度肯定，包括：連續兩年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，且首次入選最高等級「世界指數(DJSI World)」成分股；首度入選「MSCI永續指數」成分股，並獲MSCIESG Rating評選為多元金融業台灣金融業最佳評等A級；以及入選「富時社會責任新興市場指數」(FTSE 4 Good Emerging Index)成分股等。

富邦金控董事長蔡明興表示，2017年前三季各子公司獲利穩健成長，四大主要子公司獲利皆較去年同期成長，「獲利雙引擎」富邦人壽、台北富邦銀行合計貢獻金控獲利達85.4%。富邦人壽2017年前三季稅後淨利273億元，較去年同期成長16.2%。2017年前三季總保費收入(Total Premium)達3,899億元，較去年同期成長4%。其中初年度保費收入(First Year Premium)達1,346億元，主要來自傳統型壽險商品之銷售；續年度保費收入維持良好動能，較去年同期成長18.3%，達2,553億元，佔總保費收入之比例達65.5%。2017年前三季初年度等價保費(FYPE)收入450億元，來自業務員通路的貢獻持續成長，業務員通路佔整體FYPE的比例達41.8%，較去年同期大幅提升。此外，2017年前三季新契約價值(VNB)228億元，由於保障型商品貢獻穩定，VNB/FYPE比例較去年同期提升。