再赴新加坡訪外資 期交所出席FIA Asia 年會

期交所為推廣新商品及新制度，偕同本國多家期貨商赴新加坡拜會當地外資機構，並參加11月28日至30日第13屆美國期貨業協會亞洲年會(Annual FIA Asia Derivatives Conference)及擔任會議與談人；此外，期交所亦於FIA展覽會設攤，與亞洲主要交易所及潛在投資人進行面對面交流，積極拓展我國期貨市場，對提昇我國巿場之國際能見度及知名度，有相當大的助益。

期交所近年來在接軌國際的努力及成就有目共睹，包括今年5月推出之盤後交易表現亮眼、相繼上巿各項國際指數及匯率商品暨開放相關制度等。其中，10月份盤後時段外資交易量之佔比已突破13%，而道瓊指數期貨自上市以來之日均量亦超過2,300口；此外，11月13日開放外資以美元、歐元、日圓、英鎊、澳幣、港幣及人民幣等外幣作為從事人民幣計價商品交易時之原始保證金，以提高外資之資金使用效率。本次期交所再度與新加坡主要的外資機構進行一對一會晤交流，除瞭解其參與我國期貨市場所需要之協助及聽取其對我國期貨市場之建議外，同時也持續宣傳盤後交易平台、新商品及新制度，期能再度推升外資參與比例。

此外，本次蔡蒔銓副總經理擔任FIA Asia年會區域交易所座談之與談人，暢談期交所具有區域交易所之各項特質，如交易量持續突破一定口數、外資佔比達到一定比例、資訊高效能及巿場管理高效率等，積極宣揚我國期貨市場之優勢。另亦就各項座談主題包括自動化交易、加密貨幣(cryptocurrencies)及MiFID II對亞太市場的影響等，與各交易所代表進行意見交換，以作為推動我國市場國際化之參考。

期交所團隊再度成功出擊，適時掌握各項機會與各國代表進行密切互動，對強化國際合作關係及拓展我國期貨市場國際能見度，成果豐碩。