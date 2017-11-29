高級中等學校教育博覽會 12月2日市府廣場與您有約

「新北市高級中等學校教育博覽會」將於(2)日於新北市政府市民廣場熱鬧登場，此次博覽會，邀請63所新北市公私立高中職暨11所技專校院(五專部)共同參展，提供在地學子及家長面對面認識學校了解各校辦學特色，鼓勵新北市學子在地就學。

新北市為了讓家長及學生能充分掌握所有優質高中職的辦學特色及入學資訊，今年的高中職博覽會還結合教育部高中優質化推動十年的成果展示。

中和高中攤位以特色主題：Fun數學！玩科學！中和高中為新北市「科技之星」學校，翻轉教學的數學課程、動手實作的科學教育已成特色。東海高中攤位特色主題：勤學、有禮、耀東海，有學校各科文宣海報等靜態展示及各科動態展示：多媒體動畫科：紙卡吊飾製作、學生動畫遊戲作品靜態展示、資訊、電子科：智慧型跳舞機器人展示與體驗、創意科展電子專利作品展，透過靜態文宣展示加上各科動態體驗，增進學生對各職群的認識。

莊敬工家，現場展示可看到最新科技融入教學場域，另有本次影視科魯家寶同學榮獲法國攝影大賽的作品、美容科童話幻彩人魚走秀及演藝科明星簽名活動。能仁家商花式飲料調酒表演，於現場行動走秀，並在攤位現場示範造型彩妝及指甲彩繪。新北市立樟樹國際實中則展示本校高職科系與學校特色體驗，多媒體動畫、流行服飾、資訊等。

本年度博覽會更設計闖關學習單，學生只要挑選9校參觀並通過該校所設計的闖關活動，憑蓋滿9校戳章的學習單即可參加抽獎，現場備有平板電腦、數位相機、行動硬碟、多功能事務機、摺疊腳踏車等豐富大獎，等你來拿！