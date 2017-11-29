坪林國中研發全套風味茶餐從料理到擺飾將整株茶入菜

坪林國中茶藝老師莊苑清及技藝班餐飲教師林致祥首度嘗試跨領域合作，聯合研發整套「喫茶趣風味茶餐」，內容包含十道以坪林茶與在地食材為主的創意料理。這十道菜不僅將包種茶、蜜香紅茶及東方美人茶融入各式菜色中，還將整株茶的不同部位做了最充分運用，就連餐點也從前菜、主菜、湯品到甜點一應俱全。

今(29)日下午的技藝班課程，兩位老師聯手帶著學生一起嘗試新的創意料理，其中最具特色的燉雞湯，特別找來栽種超過十年的清心烏龍老茶樹頭熬煮入菜。學生們首度嘗試烹調，都覺得很新奇，沒想到茶可以做這麼多變化。過程中除了對茶的運用有更多心得，也更加珍惜坪林珍貴的茶資源與在地食材。

這十道創新研發的茶套餐，包含蘿蔓佐苦茶油、綠茶黑豬肉捲、清心烏龍茶樹頭燉雞湯、東方美人蒸排骨、包種茶溜魚片、炸茶酥、茶香手工餅、經典茶凍、特調包種茶、蜜香紅茶及坪林當令水果。生菜採用蘿蔓淋上以苦茶油、綠茶沫和其他調味料調製成的醬汁；前菜綠茶黑豬肉捲，用不發酵綠茶的茶沫跟麵粉扮在一起，揉成麵皮，煎成酥脆外皮，再以坪林黑豬肉加上洋蔥炒熟包裹在其中。林致祥老師說，之前的畢業生曾經以這道料理贏得創意料理比賽季軍，可見這道菜的美味程度深受歡迎。

在主菜部分，東方美人蒸排骨及包種茶溜魚片皆以茶湯作底，撒上原片進行蒸煮；湯品則以清心烏龍老茶樹頭的根去熬湯，再用全雞燉煮。莊苑清老師強調「老茶樹頭並不常見」，每棵老茶樹頭少則有十年歷史，長則可能栽種三十年，這次課程使用的老茶樹頭多虧有家長主動提供，才有機會讓學生見識到老茶樹頭熬湯的好滋味。至於炸茶酥，特別採用校園內種植的新鮮金萱茶葉。莊苑清為了找到最適合做茶酥的茶種，上課前花了一下午嘗試以不同茶葉進行實驗，結果發現金萱炸起來最好吃，因此活動前讓學生到學校茶園摘採一些自己種的金萱嫩葉入菜。最後的甜點，包括茶餅和茶凍，也分別採用包種茶、蜜香紅茶沫與茶湯製作，飲品自然祭出正宗的坪林包種茶及蜜香紅茶。

這次特色課程以分組競賽方式進行，每組有一位志工媽媽從旁協助，與孩子們共同完成2-3道菜，再由不同領域老師評比。除了料理的口味，比賽項目還包含擺盤與菜色命名，學生可以運用茶籽、茶葉及茶花進行裝飾，將感官體驗從味覺延伸到視覺，進而提升美學的層次。校長歐志華表示，此次跨領域課程結合家政、美術與自然，希望引導學生從生活中激發出多元創意，瞭解不同領域知識間相互聯繫的關係，進而對生活有更真切與貼近的認識。