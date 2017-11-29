活著就是勝利  2017年周大觀抗癌圓夢助學金得主頒獎儀式

「努力向學、忘記病痛」──從1997年至2017 年為止，周大觀文教基金會為鼓勵全國最弱勢的罹癌學生，特別設置 「抗癌圓夢助學基金」，20年來已幫助1萬2千多位罹癌學生圓夢 。今天特別於新北市私立東海高中舉行頒獎典禮，邀請國教署專門委 員劉由貴委員、新北市教育局副局長黃靜怡、教育局特教組股長曹孝 元、昇恆昌基金會董事長吳秀光、台灣聯合抗癌協會秘書長陳樹人、 周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭一同現身加油打氣， 東海高中董事會執行長鄭存榜同時捐款贊助，期能拋磚引玉，吸引更 多熱情與款項一同協助癌童向學、圓夢，東海高中校長黃棋楓表示， 這是東海高中生命教育中最有意義也最溫馨感人的一堂課。

周大觀文教基金會副董事長兼總執行長趙翠慧表示，2017周大觀 抗癌圓夢助學金共有85位，每人2萬元，今天親臨受獎者計有9位 ：

東海高中腦癌正向勇士蔡欣哲—浪子學生戰勝癌魔、神母數學小天才曾智凱—在家自學抗癌、數學得獎無數、血癌小勇士王枻筗—以100分力戰多種癌魔、血癌肚皮小舞者張宇萱—用舞抗癌．舞出力量、血癌兩岸小勇士歐益成─兩岸接力．骨髓移植成功、血癌樂觀天使張鳳軒—抗癌小典範．親近大自然、血癌小天使蘇鈺淳—多病纏身．單腎抗癌、骨癌生命教育勇士鍾承穎—立志成為生命教育者、血癌建築師勇士林子祐—立志成為建築師。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，其他腦瘤陽光勇士—楊盛博、 腦癌正向天使—練姿足、總統教育獎抗癌鬥士—蕭鈺隆、淋巴畫家天 使—陳惠萍等76位抗癌鬥士，將從年底，舉辦「送愛到全國大小醫 院系列公益活動」時，陸續個案頒發抗癌圓助學金—義助孩子們用愛 抗癌．活出希望。周大觀抗癌圓夢助學金專線02- 29178770，傳真02-29178768，http:// www.ta.org.tw，e-mail：ta88ms17@ gmail.com。