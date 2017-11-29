閱讀人生  國際閱讀教育論壇在新北

新北市政府教育局於今(29)日在國立臺灣圖書館辦理「閱讀人生-2017國際閱讀教育論壇」，邀請國際素養協會(ILA)執行總監瑪西‧波斯特教授、中央大學柯華葳教授及台灣大學中文系蔡璧名副教授分享兒童閱讀及思考力的培養，並由教育局副局長黃靜怡表揚各縣市教育局處推薦的40位「閱讀典範教師」。

黃靜怡副局長表示，新北市自100年起共改造了143所學校圖書館，每年編列6千多萬元營造學校優質的閱讀環境；每年花費300萬購置電子書，利用雲端電子書入口平台消弭城鄉教育落差；本市公立國小每班每月還能購置多元閱讀刊物，充實教材外的閱讀經驗，要讓新北市的閱讀推動深植各校。

今年論壇邀請國際素養協會(ILA)執行總監瑪西‧波斯特教授蒞臨，本次主題演講的焦點之一在於兒童早期閱讀的重要性，更將特別點出家庭，社區跟教育者在培養兒童讀者可以及必須做到的事項，擔任與談人的中央大學教授柯華葳，則以她深入參與國內外閱讀運動的經驗和理論基礎，引導父母和教師、有效提升孩子的閱讀力；而台灣大學副教授蔡璧名致力鑽研莊子之道，透過「一定要教給孩子的事」的閱讀經驗剖析，分享如何開啟孩子自我探索、溝通的大門，實現生命思考力。

今日特別播出由天下雜誌教育基金會製作的《海闊天空》紀錄片，映後邀請片中主角之一賴茹君與其當年的班級導師（現任花蓮慈濟大學附屬高級中學的李玲惠校長）對談，讓我們一起反思教育的本質、人生的價值，探討教育對下一代的影響。

教育局表示，將持續活化學校圖書館及閱讀角、充實各校館藏主題圖書，並逐年增置圖書館閱讀教育推動教師，引領學校教師深耕閱讀理解教學，期待在閱讀教育軟硬體齊進的努力下，啟迪孩子們終身學習的閱讀興趣與能力，孕育其與國際競合的核心素養。