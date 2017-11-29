富邦證券輔導 復盛應用科技公司30日興櫃掛牌

由富邦證券輔導的復盛應用科技股份有限公司(6670)將於明(30)日興櫃掛牌。該公司前身為上市公司復盛集團的「運動器材事業部」，民國99年該集團組織再造，新成立復盛應用科技承接集團內的運動器材事業部及精製品事業部，目前為國內之高爾夫球頭代工廠領導廠商，主要產品為高爾夫球頭，以OEM及ODM方式生產並銷售世界知名品牌之高爾夫用品大廠。近年來陸續擴建高爾夫球頭快速生產線、鍛造球頭生產線，生產基地亦持續增加產能，據點廣布於桃園、高雄、廣東中山、越南及美國，同時與世界品牌大廠合作開創全球市場，以高生產品質與設計能力、出貨速度快等特色成功滲透市場與國際品牌，深受客戶肯定，並穩定獲得國際大廠訂單，近年來業績與獲利表現均十分出色，預定於11月30日登錄興櫃股票。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，復盛應用科技具備精密金屬成型工藝之核心能力，同時在模具開發、精密鑄造及鍛造、機械加工與PVD金屬表面處理等領域具有專業技術，故位居該領域全球領導廠商的地位。除了在高爾夫球領域成就斐然之外，該公司亦積極運用本業核心技術擴展業務範疇，進行多角化經營，希冀透過卓越的產品研發及製造能力，以及在金屬複合產品製造、金屬/碳纖材料應用科技、熟悉運動器材等優勢，將產品拓展到航太、精密工業等領域，持續為營收注入向上動能，未來發展潛力值得期待。

全球高爾夫球具市場以北美及日本為主要消費國，占全球市場份額約65%，國際知品牌商多為美、日廠商，而台灣廠商大多以OEM或ODM之方式承接品牌商代工訂單。2015年高爾夫市場終端消費金額約118億美元，預估2015~2019年間將呈現穩定成長(CAGR=3%)，2019年總金額將成長至約133億美元。受惠於新興市場成長與消費水平提升(如中國、東協等市場)，高爾夫球產業發展空間龐大。其中，中國市場受中產階級之喜好、中國高爾夫職業選手在各大賽事成績表現突出2016年成長潛力倍受矚目，以及平均每洞人口數為全球平均11倍/亞洲平均3倍，中國境內球場數發展空間大，雖短期受到中國政策打貪衝擊影響，使球場數縮減至507座進入盤整階段，但隨經濟成長及國民所得收入增加，對比美國現有約1.4萬座球場及2,500萬的運動人口數，中國高爾夫球市場之成長仍有相當值得期待之空間。

2016年度，復盛應用科技合併營收為135.27億元，每股稅後盈餘為13.40元。2017年上半年營收為61.68億，每股稅後盈餘為4.93元，該公司之經營成效及營收獲利表現十分亮眼。