蔡英文競逐2016總統寶座時，在國內造勢場合也好，在美國華府主要智庫CSIS的演講也罷，都釋出「維持現狀」的訊息。順利當選後，蔡英文總統還是津津樂道要「維持現狀」。

其實，光講與光聽「維持現狀」四字意義不大！必也要一併檢視「現狀是什麼跟什麼？」、思考「要維持的是怎樣的現狀？」，才有意義。比方說：一家技術遙遙領先、業績蒸蒸日上的賺錢公司喊要「維持現狀」，誰曰不宜？一家市佔比微不足道、業績衰退、虧損累累的公司喊要「維持現狀」，像話嗎？一個品學兼優的學生喊要「維持現狀」，那思維當然很健康、很正面；一個功課烏鴉鴉、品行又偏差的學生喊要「維持現狀」，像樣嗎？

美國2016總統參選人川普，眼見美國執世界牛耳的地位已然有走疲與走樣的態勢，喊出的競選口號不是要「維持現狀」，而是要扭轉、要改變現狀，「讓美國再次偉大（Make America Great Again）」！選舉結果證實，美國選民要的是「改變現狀」讓美國再次偉大（請特別注意「再次」這二字），而非「維持現狀」繼續走下坡路！

現在，回過頭來看看台灣的現狀是怎樣？「維持現狀」又是在維持怎樣的現狀？

對內而言：財團一天比一天壯大，低薪者照樣月領22K的現狀要維持嗎？前途「灰黃無亮」的青年男女，或不敢走入婚姻，或婚後不敢生小孩的現狀要維持嗎？人民對司法不信任度超過八成的現狀要維持嗎？經濟犯債留台灣、潛逃海外的現狀要維持嗎？五星旗在台北街頭囂張揮舞的現狀要維持嗎？政黨、黑道沆瀣一氣的現狀要維持嗎？軍備採購弊案叢生的現狀要維持嗎？

對外而言：退役將領成群結隊到中國聯誼輸誠的現狀要維持嗎？現役、退役軍官出賣情資給中國的現狀要維持嗎？蔡英文上台後邦交國由22個減為20個（人口總數8832萬多），每況愈下、一再被改變現狀的外交現狀要維持嗎？聯合國(UN)、世界衛生組織(WHO)等許許多多國際組織都不得其門而入的現狀要維持嗎？以「中華台北（Chinese Taipei）」名義參亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）、奧林匹克委員會（IOC），以「台澎金馬獨立關稅領域（The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu）」名義參加世界貿易組織（WTO）的現狀要維持嗎？

台灣，走維持現狀的路，會走向康莊大道，還是會走向愈來愈窄小的死胡同？要改變現狀，有沒有與台灣共存亡的格局與覺悟？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）