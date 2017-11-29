2017新南向文化交流成果匯聚空總發表

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）文化部將在12月1日TAF空總創新基地舉辦臺灣青年文化園丁隊暨東南亞人士來臺文化交流合作補助計畫成果分享會，邀請新南向政策推動1年多來參與交流的藝文團隊分享成果和收穫，及他們如何透過新穎的形式，例如電子花車演唱、卡拉OK大會、紀錄片拍攝、戲劇工作坊等，讓交流雙方產生友誼的火花，並透過合作創作，來深化彼此文化上相互理解和人文關懷，另外經由該部支持獲得本屆威尼斯影展第一個「最佳VR體驗獎」得主黃心健教授，也將講評並傳授跨域合創的實務經驗。

今年獲文化部補助的18個團隊計邀請48位東南亞人士來台灣合作創作，35位青年園丁前往4個東南亞國家進行創意交流，本次參與成果分享會的11組團隊為藝工能藝文推廣協會、毛毛蟲兒童哲學基金會、莫比斯圓環創作公社、猴囝仔北管樂團、TIFA多元綜藝團、打開當代藝術工作站、臺南藝術公社、國立臺南藝術大學、社會發展文教基金會、驫舞劇場、差事劇團，從探索不同文化質地獲得啟發，打開我們看見東南亞的新視角。

成果分享會將自上午10時起於TAF空總創新基地的聯合餐廳1樓會議室舉行，以「攜手共進、接力綻放」為主軸，以動態簡報與靜態展示進行分享；為鼓勵未來參與團隊勇於挑戰跨國合製的難度，開啟創意的無限可能，現場也將重現黃心健得獎作品《沙中的房間》於威尼斯影展的場景，歡迎有興趣民眾參與。