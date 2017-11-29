君品酒店雲軒西餐廳  牛肋眼+大閘蟹吃到飽

自助餐吃到飽總是許多熱愛美食的饕客，犒賞自己辛勞的最佳選擇，君品酒店雲軒西餐廳為了回饋更多喜愛雲軒西餐廳的客人，2017年12月1日起將吃到飽饗宴再升級，除了原有的大閘蟹吃到飽活動，另不計成本推出「美國頂級牛肋眼吃到飽」饗宴，於午、晚餐時段供應，老饕優惠價格每人僅需NT$1980+10%(市價NT$2800)，即可暢快享用擁有均勻大理石油花、肉質極細嫩且富彈性，香甜多汁的頂級牛肋眼與餐檯料理吃到飽。

此外喜歡海陸饗宴的老饕，更不容錯過期間限定「海陸悍將盛宴」，每人只需加價NT$600，即可無限享用大閘蟹與牛肋眼的極致美味，還可品嚐自助餐檯供應超過20種的新鮮有機蔬菜、當令現流海鮮、多款現榨果汁、日式料理、莫凡彼冰淇淋及各式精緻甜點。

雲軒西餐廳「美國頂級牛肋眼吃到飽」活動，選用美國頂級牛肉的肋脊部位，此部位在牛肉等級中屬於高等級，肉質相當細嫩，並擁有均勻的大理石油花(Marbling)，油脂豐富且肉片厚度略厚，入口咬下即能感受柔嫩肉質與鮮美肉汁，享受多層次美味在口中化開的幸福瞬間!雲

軒西餐廳行政主廚王輔立將頂級肋眼牛排以餐廳獨特的兩段式烤爐、選用來自南投的相思木進行碳烤，讓木頭香因高溫散發出來而滲入牛肉內，為牛排增添了獨特香氣，實實在在的呈現何謂色、香、味俱全，創造多重口感風味，搭配無限量供應的用餐形式，是喜愛頂級牛肉的饕客絕對不容錯過的超值美味饗宴!