酒後動粗 相撲力士宣布辭職

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)蒙古籍日本相撲力士橫綱（相撲最高位階）「日馬富士」在10月傳出酒後對人動粗後，在今天正式宣佈引退。

日馬富士在10月26日於鳥取縣的一場餐會中，和同為相撲力士的「貴之岩」發生口角，因而拿啤酒瓶毆打他。貴乃岩的驗傷報告指出，他由於腦震盪、頭部裂傷等症狀，需要兩個禮拜才能康復，並且在11月5日到9日於福岡市內一家醫院進行住院治療。

根據日本《東京新聞》的報導，日馬富士在今（29）日於福岡縣召開記者會，宣佈「本人深感橫綱之責任，因此決定在今天退出相撲界。給各位造成這麼多困擾，真的非常對不起。」

日本《產經新聞》報導，日馬富士對於自己的暴力行為表示「我至今為止都沒有因為喝酒鬧過事。我從來沒有打人、脫序、或者是被別人嫌棄沒有酒品。這件事跟酒沒有關係。」而面對記者詢問將來打算，日馬富士稱「沒有相撲，就沒有我。我以後也想和相撲走下去。我期許自己，之後不會再給別人添麻煩，並好好活下去。」

而日本《NHK》則指出，原本相撲協會是希望在配合警方調查後，在決定日馬富士的去留。不過日馬富士不願等相撲協會的正式懲處，決定負起責任離開相撲界。

外界認為，日馬富士之所以決定自行引退，是為了保住身為橫綱應該有的品德。在27日召開的「橫綱審議委員會」中，大多數委員認為應該要對日馬富士作出嚴厲的處分。因此，待相撲協會調查結果出爐，並向橫綱審議委員會報告後，該委員會很有可能對日馬富士做出「注意」或是「引退勸告」。

橫綱審議委員會目前只有做出過一次「引退勸告」。7年前，由於當時的橫綱「朝青龍」酒後對友人動粗，而遭委員會勸告引退。因此，日馬富士擔心自己會受到相同的處分，而選擇自己離開，保住面子。

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橫綱 日馬富士(圖片來源：美聯社)