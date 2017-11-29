幼童A肝疫苗轉公費 明年元旦起實施

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）家長們看過來！家中小孩是106年（含）以後出生的嗎？台灣兒童感染症醫學會於官方臉書上表示，明年起幼童的A肝疫苗將變成公費疫苗。A肝自費疫苗每劑平均1000元左右，預計可為家長省下至少2000元。

台灣兒童感染症醫學會表示，明(107)年1月1日起，幼童的A肝疫苗將變成公費疫苗，凡是106年1月1日以後出生，年滿1歲到1歲3個月的兒童，都可以接受兩劑免費的A肝疫苗，兩劑間隔6-12個月，接種完成後免疫力可維持20年以上。。但幼童需有中華民國國民身分，如為外籍人士，父母及幼兒任一方需具有健保身分或持有居留證。為了幼童健康，提醒家長別錯過自身權益。

A型肝炎病毒主要的傳染途徑是經口傳染，全世界都會發生的流行性疾病，尤其以公共衛生環境較差的地區較為盛行，患者在得到A型肝炎後可能沒有症狀，也可能會出現發燒、黃疸、全身感怠、噁心、胃口不佳、深色尿、輕微腹痛等症狀，嚴重者會造成猛爆性肝炎而死亡者。

依據台北市傳染病統計資料，105年A型肝炎確診病例共272例，二年間成長15倍，一旦得到A型肝炎，有10%的病人在急性發病後6個月內可能症狀復發，造成猛爆性肝炎死亡。而最有效的預防方法就是接種疫苗。接種1劑A肝疫苗後，約有95%以上的民眾可產生保護抗體， 6到12個月後再接種第二劑疫苗，產生的免疫力可維持20年以上。