科學家公布DNA檢測 解開喜馬拉雅山雪怪之謎

(臺灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 綜合外電報導) 國際研究團隊公布解開喜馬拉雅山雪怪之謎,研究結果發現,馬拉雅山雪怪的存在其實一點也不超自然,根據研究團隊的DNA比對,這種一直被稱為雪怪(Yeti)的生物應為3種不同的熊,分別為亞洲黑熊、西藏棕熊與喜馬拉雅棕熊。

傳說中,喜馬拉雅山雪怪是一種介於人與猿之間的神秘動物,住在喜馬拉雅山難以接近地區將近好幾個世紀,根據當地村民傳說,雪怪有自己的語言,分肉食性和素食性,肉食性的有襲擊人類及食用人類或人類屍體的傳說。

2013年,英國牛津大學人類遺傳學專家布賴恩·賽克斯教授聲稱,DNA樣本檢測顯示,這種神秘生物可能是北極熊和棕熊雜交出的一個亞種。

美國水牛城大學(University of Buffalo)藝術與科學學院(College of Arts and Sciences)副教授林奎斯特(Cecilia Lindqvist)表示:「即使我們沒有發現混種生物或是其他類人猿的奇妙生物,但這次發現讓我們對於喜馬拉雅山區的熊類有了更多的認識,因為過去其實鮮少有資料提及該區域有熊類活動的記錄。」

這項研究報告不是第一個認為雪人其實就是熊類的發現,過去就有科學家認為,其實喜馬拉雅山雪怪其實是北極熊及其他生物的新混種,但過去的這份研究並未排除雪怪其實為棕熊的可能性。

林奎斯特副教授以及他的研究團隊從全球私人收藏及博物館中的相關工藝品採集了該神秘生物的骨骼、牙齒、皮膚、毛髮與糞便樣本,包括據稱為雪怪腳爪的修道院遺物,並且發現,這些樣本其實是各個不同熊類的遺骸,其中幾樣遺骸甚至與現存的喜馬拉雅棕熊基因高度穩合。

報告結論指出,此次研究完整呈現最精確的分析,並指向大腳怪極有可能就是棕熊及黑熊。