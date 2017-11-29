美日韓譴責北韓 美參議員稱可能發動戰爭

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 北韓於今（29）日臺灣時間淩晨發射飛彈後，美國、日本和韓國陸續作出回應。

美國《CNN》報導，美國國防部長詹姆士·馬提斯（James Mattis）表示，北韓這次發射的飛彈「飛行高度比之前發射的飛彈都還高」，現實北韓有能力用飛彈攻擊「世界任何角落」。而美國總統川普則表示「我們會好好處理」。

此外，美國國務卿雷克斯·提勒森（Rex Tillerson）強力譴責北韓發射飛彈的行為，並希望增強國際社會對北韓的壓力，且稱美國「仍會朝和平非核化的目標前進」，但提到美國的耐心是有限的。

另外，擔任美國參議院軍事委員會委員的南卡羅來納州資深參議員林賽·葛蘭姆（Lindsey Graham）告訴CNN記者：「如果我們非得用戰爭來停止這一切的話，我們將發動戰爭。如果美國和北韓爆發戰爭的話，這會是北韓自找的。」

美國國防部長詹姆士·馬提斯(圖片來源：美聯社)

根據日本《NHK》報導，日本防衛大臣小野寺五典告訴記者，導彈是在北韓西部的平城所發射的，而這也是北韓第一次在平城發射導彈。小野寺說「平城相當靠近北韓首都平壤。我們猜測，北韓可能是在各個地點嘗試導彈發射。」另外，他還提到「以距離來講的話，我們也不排除是洲際導彈的可能性，但是，我們還無法確定，他們是否掌握了讓洲際飛彈重返大氣層內的關鍵技術（若無法返回大氣層，就不算真正完成）。因此安倍總理才會說是『洲際飛彈等級』」。

而外務大臣河野太郎則表示「最近兩個月北韓都沒有發射飛彈，但是我們認為他們應該有在進行引擎試驗。從北韓今早的發射行為，我們可以確定他們沒有自我克制的意願」。河野說，由於日本下（12）個月將擔任安理會輪值主席，因此安理會將以北韓問題為討論重點。

此外，日本主要政黨也作出了回應。

共同組成執政聯盟的自民黨和公明黨的幹事長，於今日上午舉行會談。兩人一致認為，北韓發射飛彈的行為「是在挑戰國際社會，非常令人遺憾」，並希望與在野黨合作，在眾議院院會通過「譴責決議」。而自民黨「國會對策委員長」森山裕則告訴記者「朝野盡速達成協議，在不錯失時機的情況下，對外表達我國看法，是相當重要的。我希望朝這個方向努力。院會的決議，大概是表達立法機構看法最好的手段。」

而同在執政聯盟的公明黨幹事長井上義九，則在黨的對策本部中表示「我們無法容忍北韓無視國際社會的聲音、違反聯合國決議而發射飛彈的挑釁行為。自民黨幹事長二階也認為，立法機構必須發出聲音，因此我們正進行準備，尋求在野黨合作，以在國會通過決議。」

在野黨「希望之党」代表玉木雄一郎則向記者表示「這是不能被容忍的行為。發射飛彈是對國際社會重大的威脅，我們對此表示嚴重抗議。我期待國會作出抗議、譴責北韓行為的決議，並希望可以聚集各黨的幹事長、書記局長和國會對策委員長，來商討朝野合作」。

日本首相安倍晉三接受記者採訪(圖片來源：美聯社)

而根據韓國《東亞日報》的報導，韓國政府稍早也作出了回應。

韓國政府譴責「北韓無視各方為了朝鮮半島局勢緩和，以及半島和平所作出的努力，他們的挑釁行為會讓局勢愈來愈緊張。北韓的挑釁行為，對於朝鮮半島、甚至全世界來說，都構成對和平與安全的重大威脅」。另外，韓國政府還表示「北韓的挑釁行為，只能換來外交孤立和經濟困局。我們希望北韓能夠瞭解，放棄開發飛彈，是保障他們安全和經濟發展唯一的方法」，並稱「我方敦促北韓停止任何會惡化朝鮮半島局勢的行為，並尊重國際社會希望半島和平穩定以及非核化的聲音」。此外，聲明還提到「政府之後也會以韓美聯合防衛體制為基礎，對抗北韓的挑釁行為」。

另外，韓國總統文在寅則在今日下午表示，韓國將以「強力且堅決」的態度來應對北韓的挑釁行為。文在寅也提到他在飛彈發射後已經和美國總統川普通過電話，展現出兩國應對北韓問題的「速度感」。東亞日報指出，兩國領袖之所以迅速通電話，是因為從今早飛彈的飛行距離判斷，北韓已離完成洲際導彈不遠，將有攻擊美國的能力，因此美國可能已在考慮，對北韓進行先發制人的攻擊。

南韓總統文在寅(圖片來源：美聯社)

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