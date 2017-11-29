【期間限定】免出國也能享受道地法國餐酒搭配饗宴

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）近幾年國內葡萄酒文化興起，品酒族群漸廣，餐酒佐搭已蔚為潮流，但相較歐洲國家，台灣以餐佐酒的飲食習慣仍未十分盛行。法國在臺協會商務處 (Business France) 為推廣餐酒搭配文化，於12月起聯手誠品酒窖與法國波爾多酒莊Maison Rivière舉辦《親親餐X酒生活節》，讓民眾體驗不同以往的餐酒搭配饗宴。

法國在臺協會紀博偉主任（Benoît Guidée）表示 ：「飲食為文化的載體，餐酒搭配更是法國美食文化中不可或缺的一環。法國人將料理與葡萄酒的搭配視為「餐與酒的婚姻」，就如同尋覓靈魂伴侶，彼此若互補相襯，便能激發另一種層次的美味」。

葡萄酒與美食在法國人的餐桌上已是必要元素，酒食搭配不僅是法國的飲食文化，更內化為一種生活態度，法國在台協會商務處樂吉勇 (Christophe Legillon ) 處長表示：「Tchin-Tchin為法文中的乾杯之意，模擬碰杯時酒杯發出的聲音，音似中文的親親，《親親餐X酒生活節》便是在此概念下發想而生，目的不僅在於推廣餐酒搭配藝術，也希望藉此推動台法之間更深層的的飲食文化交流。」

若是將餐酒搭配喻為婚姻，則「侍酒師」便是撮合兩方聯姻的最佳媒人，《親親餐X酒生活節》也邀請到台灣侍酒界的菁英共襄盛舉。台灣首位取得法國國家級專業侍酒師證照( Brevet Professionnel Sommelier）的侍酒師；現任台灣侍酒師協會理事長陳定鑫表示，侍酒師( Sommelier ) 在法文原指服侍貴族的葡萄酒大臣，而現今，侍酒師扮演的角色則是搭起美食與佳釀橋樑的前線推手。

陳理事長分析台灣消費者很少在餐廳點酒的原因，多數是不懂酒單，不知從何點起，對此，陳定鑫建議：「餐酒搭配無須太嚴肅，只要掌握基本佐搭原則，盡量詢問餐廳的專業建議，保持好奇心，多嘗試各種未知的餐酒組合，就能找出適合自己的最佳搭配。」

為響應活動，台北十二家特色餐廳將與各大頂尖侍酒師於2017年12月1日至2018年1月28日推出 《親親餐X酒生活節》期間限定的餐酒搭配套餐，無論是愛好哪種類型餐點的饕客，皆可從中挑出最能滿足味蕾的選擇，享用各家主廚為《親親餐X酒生活節》打造的特色料理，體驗不同以往的餐酒搭配饗宴。