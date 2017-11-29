搶救全球珊瑚！澳洲科學家成功復育珊瑚幼蟲

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 科學期刊《PLOS Biology》於本週刊登一則澳洲十字星大學(Southern Cross University)研究團隊復育珊瑚幼蟲成功的研究報告。這項珊瑚幼蟲復育計畫於2016年底展開，並歷時8個月觀察期，成功的讓澳洲大堡礁(Great Barrier Reef)白化較嚴重的區域，出現新生機。

法媒《GEO》報導，有別於過去採用分枝插接於其他珊瑚礁方式，澳洲十字星大學團隊是透過大量收集珊瑚的精卵進行培育，再放回受氣候暖化威脅嚴重的白化珊瑚礁區域。歷經8個月的觀察，研究團隊發現幼蟲不僅活了下來，還長大了。

負責這項研究的首席研究員Peter Harrison教授表示，這項研究不僅適用於大堡礁，它也適用全球。我們有希望可以修復全球受損嚴重的珊瑚生態系統。因為，這項研究已突顯，這種復育方式可以修復與恢復受損的珊瑚礁群。

法媒《Minute News》報導，舊有的珊瑚技術是用採栽健康的珊瑚枝幹，將它架接到受損的珊瑚礁上，亦就是進行「珊瑚礁造園」，但這樣的作法常令人失望而歸，因為牠們不一定會存活下來。反而是新技術是可以看到成果的，因為這項新技術先前已在菲律賓炸魚嚴重的珊瑚礁群成功測試。

《法新社》(AFP)根據研究人員的說明，這項研究的另一個收獲，就是部份復育成功的珊瑚礁變的更強壯，較不會受到白化作用以及以珊瑚為主食的棘冠海星(Acanthaster planci)的影響，反而可以依著原本的珊瑚礁繼續成長、壯大。

1981年被列入世界自然遺產名錄的大堡礁，位於南太平洋的澳洲東北海岸，約345,000平方公里，是世界最大最長的珊瑚礁群。約有近3,000個獨立珊瑚礁生態系統與近千個熱帶島嶼，只可惜這些地方卻深受全球暖化與人類破壞的威脅而逐漸萎縮。