臉書全球推廣AI自殺預警系統 歐盟止步

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 美國臉書(Facebook)於27日發布新聞稿表示，將推廣美國境內測試成功辨識出有輕生念頭的人工智慧(Artificial Intelligence, AI)軟體到其他國家。然而，由於歐盟即將在2018年實施「歐盟資料保護規範」（General Data Protection Regulation, GDPR），因此不會導入該系統。

臉書創始人祖克伯(Mark Zuckerberg)在二月時曾表示，很多悲劇，透過直播的自戕行為，都可以避免，只要即早發現、即時介入。他說，經過在美國境內的測試與試驗後，臉書將正式推廣這套AI自殺防治預警系統給全球用戶。

法媒《BFM Business》報導，臉書自去(2017)年3月在美國開始測試這套識別軟體，透過掃描貼文內容、留言與直播影片，找出可能隱藏即將輕生的詞語與行為，並緊急通報當地主管機關與專門組織介入，例如「你還好嗎？」及「需要我幫忙嗎？」。

法媒《費加洛報》(Le Figaro)報導，如果軟體偵測到用戶可能自殺，便會發出警訊提醒臉書專門部門，接著向使用者或用戶好友尋求有關協助，像是求救電話。當然，臉書工作人員也會適時的通報地方主關機關介入。

臉書產品管理副總裁羅森（Guy Rosen）表示，過去一個月，「第一線介入者」透過軟體偵測到用戶有自殺意念，已聯繫超過百次。因此，對於需時時在勤的團隊成員，除了應會當地語言可以聯繫有關單位緊急介入外，他強調，速度真的很重要，唯有即時反應才能給予這些人應有的援助。

羅森接著說，這個軟體將推廣到全球，唯有歐盟排除在外。至於為何歐盟用戶不導入這套AI軟體，他並未進一步說明。 而據其他外媒報導，臉書之所以無法在歐盟地區導入這套AI軟體系統，原因是私人訊息將會被即將在2018年實施的「歐盟資料保護規範」（General Data Protection Regulation，GDPR）所限。

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