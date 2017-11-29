推轉型正義 蔡英文:不做政治交換

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）立法院今（29）日將針對「促進轉型正義條例草案」進行黨團協商，針對謠言指出民進黨將以促轉條例作為「一例一修」修法的籌碼，總統蔡英文於昨（28）日晚間於臉書上聲明「不會用長輩受難的過去來做政治交換。」

蔡總統表示，民進黨政府樂見國民黨也有立法委員，願意正視這一段歷史，支持促進轉型正義條例的立法。總統呼籲朝野黨派把握這個契機，讓草案順利進入下一個階段。

蔡總統指出，針對轉型正義，政府會「用行動證明一切。」

蔡總統提及，延宕多時的國家人權博物館組織法也在28日三讀通過，在轉型正義的法制工作陸續到位之後，政府會有更強的能量，推動威權時期的真相調查、歷史平反和人權教育工作，讓台灣邁向正義及和解的未來。

國家人權博物館組織法條文明訂，文化部特設國家人權博物館（人權館），辦理威權統治時期相關人權檔案、史料、文物典藏、 研究、展示及教育推廣等業務；設立並管理白色恐怖綠島紀念園區、白色恐怖景美紀念園區；協助威權統治時期不義遺址之保存及活化；協助當代人權理念實踐推廣的組織發展及國際交流，以及其他有關人權歷史及文化教育事項。

國家人權博物館籌備處於2011年10月成立，歷經六年籌備，終盼到法令的確立。文化部長鄭麗君表示，人權館的成立，是台灣社會，特別是所有政治受難者前輩長達15年的殷切期待。

促進轉型正義條例草案主要聚焦於台灣在進入民主社會前，人民在威權統治下遭受的不公平待遇或迫害。

至於原住民族相關的轉型正義議題，則交由「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」（原轉會）負責，定期招開會議並成立工作小組，進行釐清歷史真相、提出政策建議等工作。