李明哲被判5年 歐美齊聲援

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）湖南岳陽中院昨（28）日一審宣判李明哲「顛覆國家政權罪」處5年有期徒刑，剝奪政治權利2年。李明哲當庭表示不上訴，美國國務院和歐洲議會人權小組分別發出聲援，呼籲中國放人。

美國國務院東亞暨太平洋事務局發言人崔葛瑞斯對此表達失望，崔葛瑞斯（Grace Choi）以電子郵件回覆台灣媒體詢問時表示，對於李明哲因為顛覆國家政權罪名判處5年徒刑感到失望，也敦促中國釋放李明哲，並允許他與家人團聚。

歐洲議會人權小組委員會高度關注李明哲案，小組委員會主席潘茲瑞（Pier Antonio Panzeri）昨（28）晚發布聲明，除表達遺憾外，並對是否公正審判「深感懷疑」，他認為，李明哲可能被迫在一個不該有的審判中，被強迫發表談話。

潘茲瑞表示，李明哲從事的和平活動屬於國際法界定的言論自由，「我們必須堅持這些國際定義和標準」，呼籲陸方應該撤銷指控，釋放他與他與家人團聚。

約翰霍普金斯大學訪問學人卜道維（David Brown）則指出，李明哲判刑一事，明確向台灣民眾傳達明確訊息，那就是不要試圖在中國境內尋求民主，否則就得面臨牢獄之災。他也表示，該事件已為兩岸關係帶來負面影響，他希望中國意識到這點，盡快釋放李明哲。

自由之家（Freedom House）也發出聲明表示，李因為在社群網站上的發言遭到中國定罪，顯示中國企圖遏制民主倡議，甚至延伸到活躍人士與朋友的私人對話中。