富邦金控董事會今日通過　受讓富邦銀行(香港)持有之廈門銀行普通股

富邦金控今(28)日董事會通過調整集團投資架構，擬受讓富邦銀行(香港)持有之廈門銀行普通股，在本案完成後，富邦金控將直接持有廈門銀行股權，以增加投資彈性、強化資本運用效益。本案後續將待相關主管機關核可後使得進行。

2008年底，富邦金控透過富邦銀行(香港)成功參股廈門銀行，成為首家參股登陸之台資金融機構。由於富邦金控規模、淨值遠較富邦銀行(香港)大，改由富邦金控為投資主體，直接投資廈門銀行較具彈性，以符合對大陸投資金額上限規範（銀行淨值之15%、金控淨值10%），維持廈門銀行在金控大陸佈局之策略地位，同時持續參與廈門銀行之成長契機。

富邦銀行(香港)參股廈門銀行以來，廈門銀行業績成長卓著。2016年總資產為人民幣1,890億元，獲利達人民幣10.33億元，近十年複合成長率(CAGR)分別達35.6%及21.7%；2016年ROE為11.82%、ROA為0.59%。

在轉讓廈門銀行持股後，富邦銀行(香港)仍為富邦金控兩岸三地重要的銀行平台，未來將聚焦香港市場，並持續協助客戶發展兩岸三地業務。

富邦金控則持續以參股及設立子行雙線並進的方式深耕大陸市場。在參股方面，透過廈門銀行在重慶及福建省總計57個現代化經營網點，積極建構「兩岸金融門戶」的市場定位，持續為大陸本地客戶及台商提供創新服務及商品。在子行方面，富邦華一銀行在長三角、珠三角、京津冀地區及成渝城市群積極佈局，目前已有24家營業網點，為大陸唯一全牌照經營的台資銀行，且營業據點最多、規模最大。展望未來，富邦金控將持續朝「兩岸三地佈局最完整的金融平台」之目標穩步邁進！