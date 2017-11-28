空品不良 高市大眾運輸免費搭3個月

因應空氣品質不良，高雄市啟動大眾運輸免費搭乘，自12月1日起連續3個月，包括市內公車等使用電子票證免費搭乘；捷運則於平日上、下班時間尖峰時段，使用電子票證也免費搭乘。



高雄市長陳菊今天主持記者會，宣布這項因應空氣品質不良的大眾運輸免費搭乘措施，鼓勵民眾減少私人交通工具污染排放。



陳菊表示，由於高雄市受氣象及地形因素影響，每年冬天常會有大氣擴散條件不良的情形，導致空氣品質不佳，尤其以每年12月至隔年2月，是高雄市空氣污染最嚴重的季節。



依據高雄市環保局訂定的「高雄市冬季大眾運輸交通工具票價免費措施」計畫，12月1日起連續3個月，實施大眾運輸免費搭乘措施，實施範圍包括市內公車、公路客運及輕軌使用電子票證免費搭乘；捷運部分則於平日上、下班時間（上午6時30分至8時30分及下午4時30分至6時30分）使用電子票證者，也可免費搭乘。



高雄市環保局長蔡孟裕表示，在上、下班交通尖峰時段的空氣污染物濃度較高。空品不良期間搭乘大眾運輸工具免費措施，在國外已有實施經驗，在台灣則是第一次的創舉。預估以空污基金新台幣2億元支應。



蔡孟裕估算實施這項措施，預期可增加運量公車176萬人次、客運7萬人次、捷運160萬人次等，並削減二氧化碳約1萬6000噸。