《美力台灣3D》瀕臨消失的美景 12月震撼上映

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）《美力台灣3D》即將於12月22日全台電影院上映，電影記錄了台灣即將消逝的百工匠師和美麗景緻，相當動人，也是適合全家大小闔家觀賞的一部電影！今（28）日發布電影正式預告，以及幕後花絮—製作篇。

在近十年間，由導演曲全立領軍的《美力台灣3D》團隊走遍台灣的每個角落，從山林拍到海底，從鄉村拍到城市，不但有令人驚歎的美麗自然景觀，更記錄下超過百位傳承台灣傳統民間工藝的國寶級工匠。

台灣最美的風景，是人，更是這些單純而深刻的工匠精神。導演曲全立運用最先進的3D技術，知名作家小野獻聲相挺、一手包辦全片旁白，金獎常勝軍鍾興民量身打造的電影配樂，《美力台灣3D》巧妙地將台灣的自然風貌與匠人代表的文化底蘊結合在一起，在八十分鐘之內，帶領觀眾走入前所未見的，不一樣的美「力」台灣……。

從澎湖外海到中央山脈之巔，從滿眼青翠的農村到大廈林立的都市叢林，曲全立在影片中記錄下了台灣這個小島上多采多姿的各種自然與人文風貌。宛如火花要飛濺到面前的打鐵製劍傳統工藝、深海中就像要遊到你眼前的五彩熱帶魚、陽光下在綠葉間拍著翅膀的紫斑蝶...《美力台灣3D》捕捉住了每一個稍縱即逝的精彩瞬間，以獲得大獎肯定的國際級技術，呈現出你意想不到的台灣之美。

此外，憑著一股熱情和喜歡，喜歡看到孩子的笑容，曲全立決心要持續用3D影片與孩子們溝通，為這些孩子們打開一扇不可能的窗。「美力台灣3D行動電影車」下鄉巡迴計畫已經走遍22個縣市、328個城鎮、1000多學校、100多間弱勢機構，一共累計1257場演出，而12月22日終於將正式於全台電影院上映。