立院三讀通過　國家人權博物館最快明年掛牌

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院院會今(28)日三讀通過國家人權博物館組織法，國家人權博物館將正式成立，估計最快明年一月掛牌。

中央社報導，根據文化部初審時提供給委員會書面報告指出，國家人權博物館民國99年10月22日經行政院核定為三級機構，轄下經管景美及綠島兩處人權文化園區。

「國家人權博物館」所屬的綠島人權文化園區，前身為保安司令部（後為台灣警備總司令部）新生訓導處（1951年至1965年）、1972年至1987年另設國防部綠島感訓監獄，為「白色恐怖」時期政治受難者發監執行的監獄。

根據三讀通過的條文規定， 文化部為辦理人權的研究、典藏、展示及教育推廣等業務，特設國家人權博物館。

條文規定，國家人權博物館辦理威權統治時期相關人權檔案、史料、文物的典藏、研究、展示及教育推廣等，以及白色恐怖綠島紀念園區、白色恐怖景美紀念園區經營管理業務，協助威權統治時期不義遺址的保存及活化，並協助當代人權理念實踐推廣的組織發展及國際交流，及其他有關人權歷史及文化教育事項。全案立法院院會上午完成二讀、三讀。



另外立法院院會今(28）日經過表決通過，廢止蒙藏委員會組織法。民國17年設立的蒙藏會相關功能，分別移入文化部、行政院大陸委員會與外交部，並在文化部增設派出單位「蒙藏文化中心」。





中央社報導，民進黨立法委員蔡易餘在提案中指出，蒙藏會功能不清，施政計畫效果不彰，徒生政府組織臃腫，徒增人事公帑耗費，提請廢止組織法。



時代力量立法院黨團提案指出，外蒙古獨立已為政府承認，行政院應拋棄舊有歷史包袱，重整合理行政組織架構，裁撤僅具大中國法統意義的蒙藏會。

民國17年7月11日行政院下設蒙藏會，核心業務包括對在台蒙藏人士輔導照顧、蒙藏文化保存傳揚、人才培育、蒙藏研究，與海外蒙藏族聚居地區人道援助與經貿、學術、文化及醫療交流。



國民黨團反對廢止案，民進黨籍立委李俊俋說，蒙藏會因台灣對蒙藏關係隨時空環境改變，應廢除。立法院院會經表決，仍舊維持廢止決議。