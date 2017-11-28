網購化粧品掌握3原則 以免遭詐騙

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）「宅」經濟當道！隨著電子商務熱潮日漸興盛，化粧品網購商店也在各大網路平台竄出，消費者只要在家動動手指下單，即可收到商品。但您知道如何辨識網購化粧品的真假嗎？面對一大堆化粧品廣告與標示，又該如何判讀其真實性呢？

食藥署提醒大家，網購化粧品應掌握「知規定、識標示、正確用」3原則：

(一)「知規定」：

購買前要先了解化粧品的管理規定，目前化粧品管理分為「一般化粧品」，常見的有香皂、口紅等；以及「含有醫療或毒劇藥品成分之化粧品（含藥化粧品）」常見的有防曬劑、染髮劑、燙髮劑、止汗制臭劑等。

(二) 「識標示」：

選購時要看清楚化粧品的標示項目，特別是產品品名、批號或出廠日期、保存期限等，而購買含藥化粧品時，更要看清楚產品外包裝，是否標示有衛生福利部核准之含藥化粧品許可證字號，不要購買來路不明或標示不清的產品。

(三) 「正確用」：使用時要依照產品標示的使用方式及注意事項。

此外，在網路選購化粧品時，應選擇知名且可靠的網站，並購買自己熟悉的化粧品，或者在網購之前，先到實體商店徹底瞭解產品，以確認產品資訊透明完整，符合自身需求。同時要看清楚網路賣家所提供之資訊是否完整，包括化粧品的標示如產品品名、用途、全成分、製造來源及保存期限等，如果賣家提供產品資訊不夠完整，或是過度誇張化粧品效能，則消費者應提高警覺。

近來有消費者在國外網站無意間購買，需領有衛生福利部核發許可證明文件始得輸入之含藥化粧品，若遇到這種情況時，消費者往往需要檢具相關資料，辦理輸入許可後才可領取包裹，如果資料不齊全無法取得輸入許可，則貨品不准進口，且須退運或沒收銷毀。

另外，消費者自國外網站購買的化粧品，由於不容易獲得產品成分及用法等完整資訊，或因各國管理法規不同，禁限用成分含量規定不一，甚至部分產品已在國外發布回收訊息，消費者因無法知悉訊息而購買該產品，若使用後發生不良反應，往往因求助無門而產生消費糾紛。

食藥署對於設置於我國網際網路協定地址（Internet Protocol Address, IP）之購物平台，均定期監控，如發現違反規定皆依法處辦。消費者應避免上網購買來源不明、標示不清的產品，另使用化粧品亦應保留原外包裝或說明書，先不要丟棄，以便能隨時了解產品所載之相關資訊及正確合理使用。