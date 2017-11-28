法國總統出訪非洲 抵達第一站布吉納法索

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)法國總統馬克宏（Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron）在布吉納法索當地時間昨（27）日晚間，抵達布國首都瓦加杜古（Ouagadougou），展開訪非行程的第一站。

法國《世界報》報導，馬克宏在接受布吉納法索總統羅許（Roch Marc Christian Kaboré）的歡迎後，向記者表示，「這是我們和貴國，以及這個大陸新關係的第一步」，他還稱布吉納法索「是非洲青年民主遠景的象徵。布國青年的民主活力，正是我們希望在這塊大陸上看到的」。另外，他也對2014年布國民眾衝入國會，迫使前總統龔保黑（Blaise Compaoré）下臺的行動表示高度評價，並強調「為了表達我的敬意，我將瓦加杜古選做訪非的第一站」。

和前幾任法國總統一樣，馬克宏也將利用他的第一次訪非，來確定他五年總統任期內對非洲政策的框架。

在與布國總統會談之後，馬克宏將在瓦加杜古大學舉行演講，並在演講後，回答學生提出的問題。這會是他布國行的重點之一。

有關馬克宏演講內容，布吉納法索法語報紙《喜德瓦雅》（Sidwaya）引述相關人士說法，指出主題將聚焦於私部門發展、活動力、移民、教育、文化以及創新科技。此外，他也會提到殖民問題以及非洲法郎。非洲法郎是非洲法語區國家使用的貨幣，分為中非法郎和西非法郎，目前與歐元掛鉤，雖然幣制相等，但是兩種法郎並不互通。

另外，根據布國總統府的說法，兩位總統將就青年、職業訓練、國家安全面對的挑戰以及社會政治問題交換意見。除此之外，他們也將討論兩國在外交、發展、經濟、貿易關係、能源以及教育等領域的合作。

然而，法國總統的到訪，並沒有受到所有布國人士歡迎。

布吉納法索法語報紙《帕爾佳觀察者》報導，當地非政府組織「對抗昂貴生活聯盟」（La Coordination de la Coalition contre la vie chère，簡稱CCVC）主席布爾妙古（Dominique Yaméogo Boulmiougou）對馬克宏的訪非表達不滿。

布爾妙古回顧了最近法國對布國國內事務過度干預的行為，例如將前總統龔保黑送出國，並稱布國儼然已成「法國的新殖民地」（une néocolonie française）。布爾妙古稱，法國在布國部署的軍事力量，根本不是在對抗恐怖主義，而在保護法國國家利益。

而在經濟方面，布爾妙古批評「布吉納法索仍然是法國的乳牛」，並且指出幾家法國大公司將布國的經濟果實全數奪走。另外，他還說非洲法郎是「殖民者的貨幣，支配的手段」，並強調「馬克宏是來分散我們的注意力的。他想破壞我們的革命精神，以維持法國的利益」。

逃離布國的前總統龔保黑(圖片來源：美聯社)

布吉納法索位置(圖片來源：維基百科)