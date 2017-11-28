期交所再次舉辦「106學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助活動」，歡迎研究生投入研究踴躍參加!

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)為鼓勵博碩士研究生撰寫以期貨與選擇權為主題之學位論文，並藉此培育期貨市場專業人才，特舉辦「106學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助活動」。本學年度博士論文獎助名額為10名，每名3萬元獎學金，碩士論文35名，每名2萬元獎學金。

期交所為培養更多優秀學術人才從事期貨市場之研究及善盡企業社會責任，自2015年以來，已連續3年辦理博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助活動，活動迄今已有84位博碩士生獲獎，其畢業學校涵蓋多所公私立大學及財經與資管等系所，由於成效良好，明(2018)年將持續辦理「106學年度博碩士論文獎學金獎助活動」。

根據期交所公布的「106學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助辦法」，獎助對象為106學年度教育部認可之台灣公私立大學院校研究所博、碩士畢業論文，論文主題屬於期貨與選擇權領域者，均得申請。申請人須檢具申請書、畢業論文及經口試委員審核通過之證明文件等資料，於明(2018)年7月1日至8月31日向期交所提出申請(採郵寄方式，以郵戳為憑)。

本次活動辦法業已公告於期交所網站（www.taifex.com.tw），歡迎大專院校學生上網查詢。期交所提醒有意選定期貨及選擇權議題做為研究主題之研究生，記得及早準備並於明年提出申請!