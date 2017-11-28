五年二萬一千人取餐感謝超商伙伴的協助

新北市政府於今(28)日「高風險家庭整合型安全網」跨局處工作會議中表揚有功人士，其中包含「幸福保衛站」OK超商新莊八德店、OK超商新莊光榮店、萊爾富北縣莊勝店及全家新莊自成店，感謝超商伙伴的大力協助與用心服務，攜手共同守護新北的孩子。

「幸福保衛站」是一個公部門與民間企業成功合作的政策案例，也是企業願意承擔社會責任的優良典範，運用本市2,072家超商門市24小時燈火通明及據點密集的近便性，讓孩子即時用餐、安心取餐，從102年1月1日正式實施上路以來，截至106年10月31日止，統計超商通報取餐個案為2萬984人，其中有需求者計1萬978人，包括透過取餐即可協助解決其需求者有8,971人，有多元需求之家庭困難致無法立即結案，轉介至高風險中心有2,007人，並由社工派案給予協助。

OK超商新莊八德店分享，有位小弟弟衣著髒污凌亂對店內人員說肚子好餓，身上沒有錢，門市人員立即提供該名小弟弟餐點，並協助須填寫回報表單傳真回報，而後該名小弟弟每日站在店門口，店長都會先問弟弟吃飽了嗎，也持續提供「幸福保衛站」服務，約過一星期後就沒再出現了，「幸福保衛站」讓他免於飢餓。

萊爾富北縣莊勝店分享，在門市經常看到一位身軀瘦小的小妹妹望著門市卻不敢走進來，詢問附近鄰居後，了解到她的家庭狀況屬於低收入戶，所以主動跟她說，只要肚子餓可以來店裡領餐填飽肚子，同時也通報相關單位後續協處。

教育局指出，「幸福保衛站」即時援助遭遇急難的學童，「100個取餐的孩子之中，只要1個有真正需求，一切就值得，這個計畫就有存在的價值。」透過本計畫也讓超商店員開始對於學童主動關懷，拉進人與人的距離，這份關心就是幸福保衛站最珍貴、最感動的收穫！