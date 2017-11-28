【親子特色旅遊】礁溪溫泉季12月開跑 

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）擁有14年歷史的宜蘭礁溪溫泉季即將於12月初開跑，此次還配合在地特色食材開發一連串文創商品，形塑出地方的獨特風格。11/28舉辦美化湯仔城日全鄉動員為溫泉季暖身；而12月2日開幕當天會有踩街活動，歡迎全家大小一同參與。

宜蘭礁溪溫泉自2003年開辦至今已14年，以養生、健康為訴求。有別於往年在礁溪溫泉公園舉辦，這次活動主場地移師至礁溪德陽路上的「明德訓練班」南營區為主場地。活動從12月2日（周六）起到31日（周日）止。除了開幕、踩街定點比賽，相關舞台活動也將於此地舉行，藉由溫泉季活動活化礁溪生活公園，創造礁溪藝文樂活基地。

此外，天然染目前已成為宜蘭非常重要的產業文化，2017礁溪溫泉季特別邀請「宜蘭染工坊發展協會」與製作燈籠聞名的「法務部矯正署宜蘭監獄」，花費二個月的時間合作製作600個天然染布燈籠，將佈置於明德訓練班園區，展現礁溪在地產業文化的溫暖內涵。

主視覺設計部分，有別於溫泉活動慣用的「美女牌」，，以素人男女為主軸，手繪成男、女泡湯圖，場景融入礁溪特色農產品「金棗」、「溫泉蕃茄」、「溫泉空心菜」、「溫泉絲瓜」，以懷舊的溫暖方式呈現，並將設計延伸製作成「喜棗包」、「扇子」、「年曆」等周邊產品，形塑出宣傳上的獨特風格。

溫泉季配合在地特色開發一連串文創商品，邀請國立宜蘭大學化學工程與材料工程學系陳華偉博士帶領「宜然純粹」研發團隊，萃取礁溪森林風呂源頭素有美人湯之稱的溫泉水，研發出敷在臉上會產生兩種不同溫度的「臉湯」發熱面膜，在寒冷的冬天讓臉部也能夠享受到礁溪溫泉的泡湯效果。並嚴選礁溪有機金棗，精萃出「棗。青春」面膜，運用生物科技拓展礁溪天然資源與農產的新風貌。

活動期間，至「Yilana宜然純萃」文創攤位處完成粉絲頁按讚、Tag兩位好友，即可獲贈「臉湯」或是「棗。青春」面膜一片，還有溫泉季限定多重好禮及滿額贈。另外，宜蘭知名「橘之鄉蜜餞形象館」配合2017礁溪溫泉季也特別製作了「棗。甜蜜」棉布包以及「棗。甜蜜」磁鐵文創商品，活動期間，只要在明德訓練班打卡，並至橘之鄉消費滿500元，即可獲贈其中一項文創商品，限量300份，送完為止。

「2017礁溪溫泉季」除了12/2當天開幕及踩街活動，期前的暖身活動有11/28美化湯仔城日：當天全鄉動員，整理環境迎接旅客，為每年溫泉季事前的熱身活動、12/1溫泉祈水感恩禮：當天礁溪在地業者感激上天賜予的寶藏，強調珍惜溫泉水資源，為每年溫泉季開幕前的重頭戲、12/22冬至饗湯圓暨選手之夜：配合冬至節慶，將地方特色文化與美食緊密結合。

12/23礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華：呼應溫泉季健康主軸，為礁溪觀光產業注入活力，以及翌年1/1林美山上迎曙光：叩鐘祈福，祈禱來年平安順興等系列活動。歡迎大家一起「來去礁溪洗魂舒」。詳細活動內容可至「宜蘭勁好玩FB粉絲團及礁溪觀光旅遊網」查詢。