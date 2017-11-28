減少海洋垃圾 塑膠微粒產品將禁售

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）為有效減少海洋塑膠垃圾，環保署已於今年8月3日公告，將跟進國際社會及組織的腳步，限制含有塑膠微粒之化粧品與個人清潔用品於國內製造、輸入及販賣。

環保署今（28）日在記者會上指出，自107年1月1日起國內不得製造及輸入，而自107年7月1日起不得販賣含有塑膠微粒之化粧品及個人清潔用品。管制的項目包含洗髮產品、洗臉卸粧產品、沐浴產品、香皂、磨砂膏、牙膏等6大類別，

環保署表示，化粧品與個人清潔用品中的塑膠微粒多屬於額外添加的成分，由於塑膠微粒僅有毫米大小，沖洗後流入水域及海洋，既無法自然分解也難以收集清除，基於維護水體、海洋及環境，環保署於今年正式將限制含有塑膠微粒產品的規定納入法令中，以便有效維護海洋環境。

環保署提及，主管機關11月抽驗的60件市售產品中，有11件產品含有塑膠微粒。對此，環保署已經通知相關業者自行改善。

環保署指出，法規上路後，違反規定的製造及輸入業者，將處以新台幣60,000至300,000元之罰鍰，而販賣違規產品的業者，也將面臨新台幣1,200至6,000元之罰金。

另外，主管機關也將要求業者下架、回收或退運。

（圖片來源：環保署）