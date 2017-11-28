埔墘國小能源科技智慧化 回收紙變身-圖書教室

新北市第二座「COOL能綠學校」今(28)日在板橋區埔墘國小開幕，由教育局長林奕華進行揭牌儀式，埔墘國小的「 COOL能綠學校」以「綠能科技」四大主軸：節能、儲能、創能及 智慧系統整合，打造一間「紙圖書教室」，裡面的桌椅、書架、桌遊等都是由正隆基金會捐贈的「回收紙板」製成。

教育局長林奕華表示，教育局「COOL能綠學校」計畫，第一間為 萬里國小，以「食衣住行育樂」為主軸的生活減碳實踐，而這次埔墘 國小則是以「綠能科技」四大主軸：節能、儲能、創能及智慧系統整合為主，新北市教育局發揮創客精神，將陸續規劃打造更多將『愛護地球、珍惜資源』理念實踐的教育示範中心。

埔墘國小校長陳維穎表示，「紙圖書教室」除了桌椅、書架等都是由 「回收紙板」製成，另藉由申請教育部永續校園局部改造計畫，進行「校園微氣候」監測，透過「通風、對流、導風」的概念，客製化六種不同的窗戶形式、加裝隔熱板、降低書櫃高度，有效的降低圖書館室內溫度，完工至今已經20個月沒有開過冷氣，教室內並 利用「能資源管理系統」定時監測用電量，將數據即時反應在電視牆，螢幕中有一隻可愛的北極熊會因為用電多寡而呈現出不同的表情，以多元互動的方式教導孩子節能減碳的重要性。

埔墘國小的學童說：「在自然課有學到風的走向，所以我們反覆討論什麼樣的窗戶可以讓風吹進圖書館，最後才研發出『百葉窗式』的玻璃窗戶」。埔墘國小建構全校性完整的能源教育課程地圖，讓能 源教育科技化、生活化、趣味化，藉由導覽解說、多媒體教學與自主學習，達到最大的學習效益並落實能源教育。