【李明哲案】國際特赦組織：李明哲是政治迫害的受害者

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）湖南省岳陽市中級人民法院，今（28)日上午在官方微博公布「彭宇華、李明哲顛覆國家政權」案，一審判決結果。

民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲，涉嫌「顛覆國家政權罪」，遭判處5年有期徒刑，「剝奪政治權利」2年。

至於同案的中國公民彭宇華，則被判處7年有期徒刑，剝奪政治權利2年。兩人均表示不會上訴。

圖為李明哲宣判後被帶離法庭的情形。美聯社

宣判結束後，法院安排兩名被告與家屬分別會見。會面後，彭宇華、李明哲分別接受媒體採訪，均表示服從判決。​

臉書「尋找李明哲」粉絲專頁，披露李明哲妻子李凈瑜，針對判決發表的聲明說：

追求理想必須支付代價。為弱勢者爭人權是推動人類文明提昇的必要奉獻行為， 李明哲明知山有虎，他早就覺悟必須為此承受「被認罪」、「被囚禁」的折磨。 我們不心存幻想，如今只是坦然面對，我們沒有權利抱怨。 作為李明哲的妻子，我再次表達，我以李明哲的奉獻為榮為傲。

臉書上的近況更新則指出，李凈瑜現在被封鎖在中國岳陽的飯店中，無法出入。

美聯社引述「國際特組織」東亞研究中心主任蘿西安萊夫（Roseann Rife）說：「李明哲是中國政治迫害的受害者，陷他於罪的證據並不可靠。」

台灣人權促進會下午在台北召開記者會，譴責中方逮捕李明哲、還將他判刑。他們手舉標語，表達和平言論無罪、要求中國即刻釋放李明哲等訴求。

李凈瑜28日接受媒體採訪時說，庭後與李明哲會面，李明哲示意她不要講話，然後拍胸，她於是理解「我的先生身上被裝了監聽器。」中央社