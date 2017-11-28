富邦證券臉書粉絲專頁 讓投資理財與你密不可分

為建立與投資人更直接的溝通管道，富邦證券積極投入數位平台經營，成立臉書(FB)粉絲專頁「富邦證券 富貴財神幫」，上線短短一個月以來，提供包括投資訊息、理財知識、稅務專欄、好康情報、行銷活動等多樣化內容，累積不少忠實粉絲，現正舉辦「按讚抽momo紅利金」活動，歡迎粉絲們來共襄盛舉；為了讓民眾們更加了解更多投資理財撇步，富邦證券特別推出定期定額ETF一系列介紹影片(https://youtu.be/1QtJMUF5Aeo )，透過小資金積沙成塔，讓民眾能透過輕鬆理財、圓人生每個美好的夢想。

有感資訊爆炸時代，資訊過量常讓忙碌的現代人疲於應付、無法消化，「富邦證券 富貴財神幫」粉絲專頁為投資人彙整全球經濟動向及各項經濟數據、指標，並輯錄熱門時事議題，提供投資理財新知、金融商品介紹以及金融市場解析等資訊，將大量訊息化繁為簡，讓投資人輕鬆掌握市場趨勢，為將來的富足人生站穩致勝的第一步。

此外，富邦證券觀察到金融商品百百種，民眾對於理財稅務卻時常搞不懂，特別成立【理財稅務 富邦說】專欄，每週四邀請富邦證券稅務專家團隊撰文，以淺顯易懂的方式，談生活中的理財稅務知識；富邦投信更不時連載ETF募集情報、投資快訊，讓民眾不需要轉換手機平台，就能夠即刻享受到「富邦證券 富貴財神幫」所帶來的「行動微時刻」；每週五則與WalkerLand 窩客島合作推出深受客戶好評的【財神FUN輕鬆】，提供各式吃喝玩樂的好康情報，滿足民眾週末樂活悠遊的目的。

「富邦證券 富貴財神幫」舉辦之「聖誕好禮大放送-抽momo紅利金」活動熱烈開跑中，另為回饋粉絲厚愛，12月更將推出「分享貼文-月月抽摩斯套餐」活動，及早加入中獎機會越大，民眾只要動動手指將粉絲專頁設定為「搶先看」，最新好康資訊就會優先出現在自己的動態消息！若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon-ebroker.com)或洽客服專線0800-073-588，皆有專人提供解答及服務。­­