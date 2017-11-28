亞洲首檔特別股ETF  11月29日掛牌上市

亞洲第一檔特別股ETF—富邦標普美國特別股ETF（股票簡稱：富邦美國特別股、股票代號：00717）本（11）月成功募集逾新台幣35億元，明（29）日將於臺灣證券交易所正式掛牌上市。富邦標普美國特別股ETF基金經理人林怡君表示，由於特別股具有股票及債券雙重優勢、波動度相對較低，非常適合作為投資組合的最佳配角，而ETF在長期投資又具備低成本的優勢，使得該ETF的推出普遍受到喜愛配息的投資人認同。

林怡君說，特別股投資，價格指數係反映特別股股價變動，需再加計每年每季的股息收入，隨時間拉長，股息收入將主導投資總報酬。觀察富邦標普美國特別股ETF追蹤的指數—標普美國特別股指數（S&P U.S. Preferred Stock Index），該指數自編製以來，歷經升息循環、金融海嘯，均維持不錯的股息報酬，無懼市場波動，以2012至2016年來說，平均股息報酬就達6.87%。

標普美國特別股指數過去一個月在利率干擾下小幅下滑，惟並非基本面出現變化所致，主要受到通膨預期與FED升息步伐是否調整的揣測下，利率趨於震盪使得特別股表現因而受制，然而中長期而言，林怡君認為，在企業獲利展望良好、且經濟數據反彈等基本面利多下，仍看多美股走勢。

林怡君分析，9月份美國ISM製造業指數為60.8，創13年新高，颶風後業務啟動讓指數攀升，分項指數也都創下新高，整體擴張態勢不變，且颶風過後預期經濟將續回穩，9月通膨率上升至2.2%，核心PCE年比略升至1.4%，雖不如預期、潛在通膨仍然低迷，但已有回升跡象。隨著FED下屆主席確立由偏鴿派之現任理事包爾（J. Powell）擔任，預期FED將維持漸進升息的步調，市場持續關注12月升息是否確立。